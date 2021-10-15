走過疫情 台中餐飲業轉型「線上商店」搶外帶商機

疫情改變飲食文化，根據台中餐飲業統計，由於疫情消費者內用意願降低，外帶、外送比率提高。因應這項飲食習慣轉變，銅鑼灣文記港式餐廳與LOKAL樂卡餐飲先後走向「智慧化」 ，建置 「快一點」線上點餐系統，運用Line吸收會員並結合線上金流，讓客人利用線上點餐結帳，不僅加快現場取餐流程，也減少人與人接觸風險。

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位於河南路的銅鑼灣餐廳，創立多年來，由於提供道地港式餐飲，名氣響亮。只是，生意再火紅也敵不過疫情三級警戒衝擊。業者不堪回首嘆稱，當時只能靠賣便當及外帶度小月，營業額至少跌掉5成以上。

▲台中銅鑼灣餐廳專賣港式餐飲，舉凡文記脆皮雞、燒臘拼盤及金鐘片皮烤鴨都是人氣餐點。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.15)

走過疫情衝擊，後疫情時代銅鑼灣調整腳步，十月初提出全新菜單，更因應飲食習慣改變，建置「快一點」線上點餐系統，為線上商店鋪路。業者表示，這套系統奠基在運用Line吸收會員後，會員可 透過手機預約點餐及線上支付，到店後不需等待即可取餐，節省等候時間，獲得客人好口碑。

業者指出，推動「快一點」線上點餐系統後，由於系統提供餐飲圖片、價格，有圖參閱，更能精準點選。此外，還能有效接收優惠活動訊息，建立一對一客服窗口，甚至協助客人線上訂位，及時解決顧客問題，比起傳統採用電話點餐更快速方便，由於功能多元，加入官方Line會員很踴躍，帶動餐飲外帶比率明顯成長。

▲迎接後疫情商機，銅鑼灣餐廳十月端出多道新菜色，由香港主廚掌杓開發，口味道地。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.15)

銅鑼灣餐廳迎接後疫情時代爆發商機，動作頻頻，尤其在餐飲開發很用心，十月換新菜單後，端出茄汁煨中蝦、梅香嫩雞球、蒜片帶骨牛小排及金絲翡翠海鮮羹等，全由香港 主廚費心開發，口味道地。除此 ，店內招牌菜如每天限量20隻的文記脆皮雞，燒臘拼盤及金鐘片皮烤鴨，還有蜜汁叉燒酥等，依舊是人氣名菜，往往早早就賣光，讓晚客人搥心肝。

為吸引更多人加入Line會員，銅鑼灣十月推出Line新加入好友優惠活動，凡成功加入好友者，可獲商品優惠券一張，當日消費滿額即可立即使用。

▲鎖定外食族強推低卡路里健康餐飲的LOKAL樂卡餐飲，，有暖食餐盒及沙拉輕食，符合現代人養生食安概念，(圖／記者金武鳳攝，2021.10.15)