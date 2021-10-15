走過疫情 台中餐飲業轉型「線上商店」搶外帶商機

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走過疫情衝擊，後疫情時代銅鑼灣調整腳步，十月初提出全新菜單，更因應飲食習慣改變，建置「快一點」線上點餐系統，為線上商店鋪路。業者表示，這套系統奠基在運用Line吸收會員後，會員可透過手機預約點餐及線上支付，到店後不需等待即可取餐，節省等候時間，獲得客人好口碑。
業者指出，推動「快一點」線上點餐系統後，由於系統提供餐飲圖片、價格，有圖參閱，更能精準點選。此外，還能有效接收優惠活動訊息，建立一對一客服窗口，甚至協助客人線上訂位，及時解決顧客問題，比起傳統採用電話點餐更快速方便，由於功能多元，加入官方Line會員很踴躍，帶動餐飲外帶比率明顯成長。
銅鑼灣餐廳迎接後疫情時代爆發商機，動作頻頻，尤其在餐飲開發很用心，十月換新菜單後，端出茄汁煨中蝦、梅香嫩雞球、蒜片帶骨牛小排及金絲翡翠海鮮羹等，全由香港主廚費心開發，口味道地。除此，店內招牌菜如每天限量20隻的文記脆皮雞，燒臘拼盤及金鐘片皮烤鴨，還有蜜汁叉燒酥等，依舊是人氣名菜，往往早早就賣光，讓晚客人搥心肝。
為吸引更多人加入Line會員，銅鑼灣十月推出Line新加入好友優惠活動，凡成功加入好友者，可獲商品優惠券一張，當日消費滿額即可立即使用。
鎖定外食族強推低卡路里健康餐飲的LOKAL樂卡餐飲，有暖食餐盒及沙拉輕食，符合現代人養生食安概念，品牌快速竄紅。而因應餐飲外帶文化，崇德店特別設置標準點餐車道，提供得來速服務外，包括英才店、鼎盛店等早已建置Line@訂餐程式，客人透過手機預約點餐及線上支付，到店不需等候即可取餐，可減少人與人接觸時間，客人反應良好。