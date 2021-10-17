台中南門扶輪社「疫起送愛」 贈車捐款助街友修繕做公益

一向致力公益、服務弱勢的台中南門扶輪社，今日舉辦「南門有情，疫起送愛」慈善義賣市集，有近百攤文創、生活攤位參與。社長劉銖淇表示，這項匯聚社員與企業愛心的公益活動，總計捐贈藍迪兒童之家交通車、東勢農民醫院全功能救護車，及捐款30萬元給台中育嬰院等社福單位，希望為社會 注入正能量，一起度過疫情難關，市長盧秀燕特來致意感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中南門扶輪社舉辦「疫起送愛」公益慈善市集，同時 捐車贈錢助街友修繕做公益，市長盧秀燕特來感謝致意。（圖／市府提供）

「南門有情、疫起送愛」公益市集活動，今日在夏綠地公園舉辦，由東勢區農會組隊設攤外，還有來自各地的文創與生活特產攤位共襄盛舉，在藍天綠地中，咖啡飄香、在地新鮮蔬果，還有各式家飾、花卉植物、藝術品等，適逢假日吸引許多民眾來迺街兼做公益，現場歡樂滿溢。





台中南門扶輪社社長劉銖淇表示，疫情悶很久，此次南門扶輪社舉辦公益市集，正希望能吸引民眾走出家門，親子一起迺街做公益，最重要的是喚起愛心，號召大家對弱勢團體的關懷。





劉銖淇說，民眾做公益，不一定要花大錢，從生活做起，也可以達到行善目的。會場特別推出浴巾義賣，鼓勵買一條浴巾給家人，浴巾義賣收入全部捐給社福團體，一條浴巾不僅送暖給弱勢，還能傳達對家人的愛，一舉兩得。











劉銖淇強調，南門扶輪社每年都有不同主題的服務計畫，今年以公益市集來表現，匯集社友及企業愛心一起送愛給弱勢，包括捐贈全功能救護車給東勢農民醫院，因為該醫院缺乏救護車，另也捐贈一台交通車給藍迪兒童之家，獲悉其交通車老舊已將近快二十年，希望新的交通車上路，給學童更安全的代步工具。





他感謝支持扶輪社的社員與十幾家愛心企業，出錢出力，也在各網頁協助宣傳參與義賣，台中整個分區有不少其他扶輪社同步響應。所以除了捐贈車輛，也捐助街友吾家安居修繕計劃之家具設備，及分別捐贈30萬元給汪媽媽之家、台中育嬰院。









