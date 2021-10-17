雙溪虎豹潭4死2失蹤 北市府：凍結業者財產、協助喪葬
31人昨日到虎豹潭參加民間機構「大方體驗自然」體驗營，不料雨後突然河水暴漲，釀6人遭落水失蹤。至今 (17)日已尋獲4人遺體，另有2人失蹤。北市長柯文哲今日下午3點再度赴壽山宮「前進指揮所」關心搜救進度。針對業者責任追究，市府將循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償等責任，並全力協助後續喪葬事宜。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-17 18:29:06｜2021-10-17 18:30:13
北市府表示，截至今日下午4點30分，仍有2位市民失聯待搜救，搜救大隊研判新北市「料角坑」到「三水潭」為重點搜索區域，搜救隊伍將把握天黑前、視線較佳的關鍵時間，繼續努力進行搜救任務。
北市府指出，目前不幸身亡的4位民眾遺體均已送至基隆殯儀館，待檢察官相驗，北市民政局也已與家屬保持聯繫，市府將全力協助後續喪葬事宜，並已協調臺北第一、第二殯儀館安排處理。北市社會局同步啟動「一個案一社工」關懷，教育局也將就相關學校班級，啟動關懷、輔導、生命教育課程。
針對追究業者責任，北市府目前已註記禁止業者變更登記資料，市府將循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償等責任，商業處、法務單位研商中。