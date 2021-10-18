解封後學童運動骨折增多 中醫大新竹附醫三點提醒

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，隨著疫情逐漸解封，室內外運動場館逐漸開放，許多學童終於有機會重返球場解悶，但經過長時間居家線上學習的這段期間，體能、肌力及協調都有所下降，容易導致運動受傷的發生，該院骨科醫師陳威仁，近一個月就處理了三位學童因為打球導致運動傷害以至於骨折的案例。

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陳威仁醫師表示，有一位國一的小男生，打籃球落地過程，膝蓋一扭，導致” 前十字韌帶撕脫性骨折”，有別於一般成年人的十字韌帶斷裂，前十字韌帶撕脫性骨折為前十字韌帶，將脛骨也就是小腿骨的一小部分撕扯下來，造成膝蓋腫脹動彈不得，傳統手術需劃開大傷口，並以金屬鋼釘做固定，後續可能會遇到影響孩童生長板以及膝蓋關節內不適等狀況，陳威仁醫師施以微創關節鏡手術縫合韌帶及固定骨頭，不僅傷口小、術後疼痛少、不會影響到生長板，以及不需要再次接受手術拔除金屬鋼釘。

另外兩名國二男生，也是因為打籃球過程中，瞬間加速度，造成脛骨粗隆撕脫性骨折，此種傷害為髕骨韌帶將附著的脛骨的一小部分撕扯下來，有別於十字韌帶是關節內的構造，可以使用關節鏡手術來處理，脛骨粗隆撕脫性骨折則需使用開放式復位及內固定手術，手術過程中需適當地避開孩童的生長板來做固定，否則會影響日後小孩的身高及小腿骨的歪斜，合併做髕骨肌腱的縫合加強固定。目前術後恢復良好，只要配合後續的復健過程，回復關節活動度、肌力的增強，未來還是可以繼續在球場上奔馳。