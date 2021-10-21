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NOW民調：新竹縣公園滿意度近7成

▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查。（圖／時事調查成果）
▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查。（圖／時事調查成果）

生活中心/綜合報導

2021-10-21 12:00:00

完善的公園建設和政策是城市宜居的重要指標，因此NOWnews接受新竹縣公園參與式工作坊委託，針對「新竹縣政府改善縣內公園的表現」進行網路調查，5120位網友之中，覺得滿意和非常滿意的將近7成，尤其是新完工開放的AI智慧園區公園，不但知名度高，更有不少外縣市的家長帶著孩子來朝聖。

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「小朋友們在這裡玩到嗨翻天，天黑了都還想繼續玩！」新竹縣長楊文科講起最近網路上爆紅的AI智慧園區公園，臉上滿是溫馨的笑容，好幾次到這個公園和小朋友們同樂的他，對孩子們在公園裡的歡笑聲念念不忘，也認為新竹縣政府把公園朝共融式改造的方向做對了，才能得到家長和小朋友們認同。

▲新竹縣AI智慧園區公園人氣紅不讓，也成網紅拍照打卡景點。（圖／擷取自社群網路）
▲新竹縣AI智慧園區公園人氣紅不讓，也成網紅拍照打卡景點。（圖／擷取自社群網路）
新竹縣政府產業發展處也表示，去年推出的「3年投入2億元改造22座公園」的政策，為做出更貼近民眾需求的特色公園，接連舉辦了8場工作坊，廣納不同年齡層、族群意見，透過專業活動流程規劃，讓關心公園議題民眾都能表達想法、也讓建築與景觀設計團隊能聆聽使用者經驗，期盼成功打造新竹縣「好玩的公園就在我家」藍圖。

根據這次的網路投票調查，網友對「新竹縣政府改善縣內公園的表現」覺得非常滿意的有35.77％，覺得滿意的有32.35％，兩者加起來有68.12％，滿意度高達將近7成；在此次調查中覺得普通的網友有24.87％，覺得不滿意的有2.13％，覺得非常不滿意的有4.88％。

▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查，整體滿意度將近7成。（圖／時事調查成果）
▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查，整體滿意度將近7成。（圖／時事調查成果）
同樣在這次調查中，有在新聞媒體或社群網站聽說過AI智慧園區公園的有60.09％，已經造訪過AI智慧園區公園的也有56.32％，可見這個公園已經成為名符其實的人氣景點，也有人氣網紅來打卡拍照，吸引更多粉絲來朝聖。

▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查。（圖／時事調查成果）
▲網路媒體今日新聞NOWNEWS所做的新竹縣公園時事調查。（圖／時事調查成果）
楊文科表示，新竹縣今（2021）年8月份剛開放、廣受大小孩子歡迎的AI智慧園區公園，其中包括滑梯、攀岩塊、體健設施、鞦韆等遊具均經過試驗，結果鉛含量均低於標準值，符合CNS 4797玩具安全國家標準，請親子安心使用。楊文科強調，公園是親子重要的休憩空間，也是孩子們的遊戲天堂，經常充滿歡笑聲。公園內最常使用的各式遊具，是大家最頻繁接觸到的，因此必須安全無虞，務必讓孩子玩得開心，家長也能安心。

新竹縣政府產發處指出，針對縣內執行中的22座特色公園工程改造計畫，也將於兒童遊具資料送審時嚴格把關，務必取得合格證明才能施作，各鄉鎮市公所管理維護的公園，也將監督器材購置時，確保遊具材質和塗料安全性。其中竹北市公24公園、芎林鄉3座公園已經順利完成招標，即將在10月底動土，明年春天即將有更多好玩的公園在新竹縣誕生！

新竹縣政府產發處強調，除了漆料安全外，縣府針對縣內公園兒童遊戲場設施也著手進行安全管理稽查，預計在今年年底之前將全數完成，督導兒童遊戲場設置依循衛福部訂定之「兒童遊戲場設施安全管理規範」辦理，確保孩子們在公園活動時，遊戲環境和設施的安全。

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