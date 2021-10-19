郭彥均住旅館「第3隻手」狂捶床　櫃檯一聽房號秒懂

郭彥均近日在節目《WTO姐妹會》上，與大家談論各國禁忌，提到「鬼月禁忌」時，他就自曝也曾親身撞鬼，表示有次住在外面時異常失眠，大半夜還聽到床底下有莫名的聲音，毛骨悚然的經歷讓他至今仍難以忘懷。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-19 09:00:00
郭彥均透露有次到嘉義出外景，當天晚上莫名睡不好，睡到一半聽到床底下的床板，出現詭異的聲音：「我聽到有人大力捶我的床3下，發出『碰』的聲音，我耳邊的手機跟著亮起來，當下我看了時間，是半夜12點36分，但我不敢開燈，因為很怕看到什麼，就假睡當做沒聽到，但其實那天也不敢再睡。」隔天郭彥均就趕緊去跟櫃台提出換房要求，對方一聽到房號就立刻答應，郭彥均猜想可能是那間房有發生過不可思議的事情。
主持人莎莎也分享自己難以用科學解釋的事情，透露幾年前家人身體不好，到處看醫生都沒有好轉，直到朋友介紹一位算命師，算命師在莎莎還沒開口前，就知道她要問什麼，連家人生病的部位都清楚。更驚訝的是，莎莎依循算命師的指令後，家人的病況竟奇蹟般的好轉：「最後師父要我將家中深色的大門，改成銀色或亮色，或是在我家鋪銀色地墊，最後本來躺著都沒力氣的家人，2天後就都好了，超神奇！」