中市危老都更 議員提增加容積獎勵整合

高雄日前發生的城中城火災事故，今 (18) 日台中市議員李中質詢表示，老舊市區進行都市更新的必要性與緊迫性；過往一般都更與危老都更，誘因不足且無法大面積進行。他請盧秀燕市長督促都發局，儘速提出舊市區跨街廓容積調派的方案，用增加容積獎勵來提高進行整合的籌碼空間，藉由多贏政策讓舊城再展風華。

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李中指出，目前有一般都更與危老都更的法規，但前者要整合的難度很高，後者已有些民眾願意進行，但受限於原街廓道路狹小與個別建案面積不大的限制，台中市的申請件數雖然以名列全國前矛，但以舊城區的整體戶數相比，仍是九牛一毛，整個舊市區的風貌依然陳舊不堪。

李中表示，日前他聞知新北市提出一個四年期的專案計畫，這個計畫讓較小的基地（調出基地）可以整合到較大且臨主要幹道的基地（調入基地），調出基地則由調入基地負責開發成為公園綠地或廣場，再將產權移交給市政府，調入基地因此可以獲得最多 20% 的容積獎勵。

李中說，這個計畫一提出來，臨主要幹道的調出基地擁有者，因為有額外的容積獎勵，他們就有意願來進行整合；在小巷弄內的調出基地擁有者，會因為自己的權益移轉到主要幹道而增值，主動參加整合的意願因此提高；市政府可以節省公帑並獲得一塊已開發且有專責維護的公共設施產權；調出基地附近的民眾則可以獲得休憩空間，提升居住品質，這顯然是個多贏的好方案。

因此，他建議市長要展現魄力，督促都發局儘速提出更有誘因且多贏的跨街廓容積調派計畫，藉由增加的容積作為整合溝通談判的成本，讓相關人都有強烈意願加入都更，這樣台中市的舊市區將能加速展現新風貌。

都發局說，市府針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全，其中台中市閒置大樓都市更新部分，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案加速推動重建，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上

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