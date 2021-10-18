台中長輩最幸福 持敬老愛心卡農會及友善店可享優惠

台中市社會局今天宣布敬老月活動開跑，即日起至12月底，65歲以上長輩持敬老愛心卡，在全市19家農會及200間友善店家消費，即享優惠。社會局長彭懷真表示，走過疫情，希望長輩多多利用敬老愛心卡，在全市友善商店趴趴走，期能健康吃、健康動，感受整個城市敬老愛老心意。





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彭懷真局長表示，隨著疫情趨緩及台中購物節開跑，十月敬老活動也正式啟動。今年敬老月主題，除了長輩健康吃、健康動之外，更結合敬老愛心卡可加碼享好康優惠，這要特別感謝農業局力挺，號召19家農會及200間友善商店共襄盛舉。





▲配合十月敬老月，台中市多家農會及友善商店加入優惠長輩行列，歡迎持敬老愛心卡迺街採購，樂活在台中。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.18)

即日起直至年底，65歲以上長輩持有敬老愛心卡，到張貼銀髮健康生活購標誌或海報的友善店家購物，結帳時即可享有專屬優惠。目前包括誠品、新東陽、楓康超市及先麥芋頭酥等已加入支持敬老月行列，且各家優惠不一，新社區農會提供自有產品85折優惠，石岡區農會石農咖啡打9折，豐原區農會持敬老愛心卡消費可享員工價。歡迎長輩多多利用，選購健康優惠好物顧康吃。





台中長輩很幸福，享有眾多福利，連外縣市老人都羨慕。譬如，盧市長上任即恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元。今年擴增敬老愛心卡功能，長輩可以搭台中捷運、公車、國道客運、計程車，可以到國民運動中心運動，到合約診所看醫生可以扣抵50元費用等等，目的是希望讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。















