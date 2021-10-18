臺中購物節邁入第三屆 議員批：APP異常無法登錄引民怨

臺中市議會今 (18) 召開市長施政總報告，民進黨市議員江肇國、賴佳微針對臺中購物節質詢時指出，臺中購物節已經舉辦第三屆，但抽獎方式與 APP 異常，依舊讓民眾抱怨連連，顯見市府規劃不完備、不成熟，讓全臺最大型的抽抽樂第一週就出包，引發民怨。

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江肇國表示，盧市長視為全臺規模最大的購物節，實際上只是發票抽抽樂，甚至接獲許多民眾陳情，無法登錄發票，嚴重影響抽獎的時效性與公平性。以每天抽 5000 元為例，勢必有許多人因無法登錄而錯過。而且，發票抽獎是購物節核心，連核心活動都辦不好，且這問題從第一屆持續至今，依舊未能改善，市府今年還花費 500 萬維運平台，可見只是把錢丟到水裡，毫無解決 BUG 的效果。