臺中購物節邁入第三屆 議員批：APP異常無法登錄引民怨
臺中市議會今(18)召開市長施政總報告，民進黨市議員江肇國、賴佳微針對臺中購物節質詢時指出，臺中購物節已經舉辦第三屆，但抽獎方式與APP異常，依舊讓民眾抱怨連連，顯見市府規劃不完備、不成熟，讓全臺最大型的抽抽樂第一週就出包，引發民怨。
記者柳榮俊/台中報導
2021-10-18 18:52:56
江肇國表示，盧市長視為全臺規模最大的購物節，實際上只是發票抽抽樂，甚至接獲許多民眾陳情，無法登錄發票，嚴重影響抽獎的時效性與公平性。以每天抽5000元為例，勢必有許多人因無法登錄而錯過。而且，發票抽獎是購物節核心，連核心活動都辦不好，且這問題從第一屆持續至今，依舊未能改善，市府今年還花費500萬維運平台，可見只是把錢丟到水裡，毫無解決BUG的效果。
賴佳微表示，上週購物節才開始三天，就已經向市府反應很多民眾抱怨發票無法登錄、甚至客服電話打不通也求助無門。結果提醒至今一週了，市府說要改善卻完全沒有做為，很多民眾依舊無法登錄發票，對他們而言抽獎的公平性受到嚴重的影響，市府到今天都還敢說購物節APP非常好用。究竟是市府的效率低落，還是都把民眾的抱怨都當耳邊風？