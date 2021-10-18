中職／啦啦隊女孩74位全集中！中職球員卡20日開放預購
令棒球迷與卡迷為之瘋狂的中華職棒年度球員卡即將上市！完整收錄中職年度大事的「2020中華職棒年度球員卡」將在11月3日正式開賣。10月20日起，球迷們可利用全國7-ELEVEn門市ibon機台搶先預購，購買預購包更獨享74位啦啦隊女孩CHEERLEADER 1 of 1超級限量卡抽中機會，預購包以五包零售包為一單位，每包售價425元，含40張球員卡，11月3日起即可回原店取貨。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-18 20:17:58
台灣秉持嚴謹防疫，中華職棒在疫情之下率全球之先展開新球季，在2020年4月12日投出全球第一球、擊出世界第一轟，更登上美國TIME時代雜誌，被評選爲「Firsts & Lasts」的年度大事之一。中職年度重點大事全收錄在「2020中華職棒年度球員卡」裡，包含26項主題，共652款，以普卡、特殊卡、限量卡、簽名卡等卡種呈現。
其中最特別的是「CHEERLEADER女孩系列」，首次集結五隊共74位啦啦隊女孩，今年更新增啦啦隊女孩新人簽名卡款；全球第一個由官方修改識別標誌的防疫洗手LOGO，也運用在此次的球員卡中，可說是年度限定款LOGO MAN，還有各項中職球星話題組合簽名卡款等，帶領球迷再次回顧中華職棒的經典時刻！
首次將中華職棒五隊共74位啦啦隊女孩完整收錄，不管你喜歡哪一隊或哪一位女孩，絕對不「漏勾」，在今年的卡包中有機會一次收集，CHEERLEADER主題卡款含特殊卡、新人女孩簽名卡及各隊人氣女孩的簽名卡共三款。
史無前例！卡包有機會抽出整件實戰球衣！包含林安可、德保拉、朱育賢、高國輝、徐若熙在內共十位CPBL頂級球星實戰球衣，搭配由球星本人親筆簽名的ONE OF ONE認證卡。
中華職棒在疫情期間成為全世界第一個開打的職業聯盟，特別推出中華職棒世界第一限量卡，為這場世界首戰留下記錄，防疫尖兵簽名卡、防疫尖兵LOGO MAN簽名卡：兩款卡款皆以五隊球星拍攝的防疫宣導影片腳本分鏡圖為設計理念，再搭配上片中球星簽名，其中LOGO MAN簽名卡手工鑲入了CPBL防疫LOGO。
球星組合簽名系列，一向是執行難度最高的卡款之一，各項主題描述著中華職棒的歷史意涵。
以2019年中華隊U18冠軍班底為主題的台灣未來簽名卡，帶領球迷重溫當年中華隊奪冠的感動，是兼具榮耀與期待值的增值潛力卡款。
「2020中華職棒年度球員卡」零售包單價85元，內含8張球員卡，將於11月3日在全國7-ELEVEn通路正式上市，11月6日則在全國卡店通路都能買到。最新出刊的475期《職棒雜誌》中，也搶先曝光特殊卡款，有興趣的球迷朋友也可至超商、書局等通路購買《職棒雜誌》，搶先目睹「2020中華職棒年度球員卡」的真面目！