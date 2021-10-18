決戰石油王！Red Bull 《快打旋風Ｖ》賽事開放報名

Red Bull Beat The Pro將於10月底展開《快打旋風V》北中南巡迴交流賽，12日起開放全台格鬥好手報名參賽，這是今年度台灣第一場《快打旋風》系列的實體賽事，不僅讓玩家們享有零時差對打的流暢感，更是與Red Bull電競選手石油王一較高下的機會！最終贏家將能獲得拳霸Qanba贊助的石油王同款「大搖」（大型搖桿）。
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Red Bull電競選手石油王表示：「雖然現在線上對戰很方便，但一個人在家裡跟看不到人的玩家對戰，還是比不上跟一群人能在現實世界對打來的熱鬧刺激。大家還是要出來見見面啦！」Red Bull Beat The Pro廣邀各界格鬥玩家來挑戰電競選手，不分業餘或職業，只要擁有對《快打旋風》的熱情，即可報名參加。最終贏家將能挑戰石油王，贏得「Beat The Pro」的至高殊榮。Red Bull Beat The Pro將安排三場實體賽事：10/23高雄場、10/24台中場、10/31台北場，各場賽事參賽人數上限為32人，採預先線上報名制。
為了讓更多格鬥遊戲迷如臨現場參與，本次Beat The Pro的三場交流賽更邀請不同的實況嘉賓，包含電競名人RB及知名實況主基隆東、亞洲統神，一同與Red Bull 電競選手石油王擔任現場賽評，講解遊戲對招，實況直播精彩可期。
Red Bull電競選手石油王(Oil King)為台灣格鬥社群的核心選手之一。自2018年加入UYU戰隊，曾多次代表台灣站上國際格鬥遊戲競賽拿下好曾經，包含 CPT 地區積分賽、白金賽冠軍，Capcom Cup 2018 全球決賽第八名等。近年積極推動台灣格鬥遊戲社群，盼能透過自身表現讓更多人認識並了解《快打旋風》的樂趣。