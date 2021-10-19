產業磁吸與生活品質高 竹縣為全台最愛遷入城市

新竹縣政府表示，新竹縣在今年《遠見》縣市總體競爭力調查中獲得全國第5名，是進步最多的城市，表現最亮眼的為「生活品質與現代化」面向，新竹縣超越六都，奪下全國榜首，其中評分指標中的「外來人口移居比率」，新竹縣為全國第1，顯示生活品質受到肯定，這個城市也成為了台灣島民最喜歡遷入的城市！
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-19 09:39:34
新竹縣長楊文科指出，近年來生醫園區、AI智慧園區等產業快速發展，東興圳各期工程陸續完工，竹北生活圈重要綠廊帶成形，各鄉鎮公園綠地也陸續建置，加上托嬰、育嬰、學區調整、增設新學校、擴建校舍等政策推行，新竹縣的經濟產業繁榮和生活便利舒適，都成為吸引年輕人口遷入的重要誘因。
新竹縣近年人口成長主因是淨遷入人口增加，去年總增加人數為6,842人，其中淨遷入人數(遷入人數-遷出人數)為6,331人，占92.53%，自然增加人數(出生人數-死亡人數)為511人，占7.47%。新竹縣前年淨遷入率千分之11.15，去年為千分之11.16，已連續2年傲視全台，新竹縣人氣旺旺，是台灣少數人口正成長的縣市，顯示「拼經濟、重文教、享福利、樂安居」的政策，發揮了磁吸效應，成為台灣島內移民首選城市。
新竹縣政府表示，新竹縣幼年人口比率占16.11%，全國第2高，老化指數80.43%，全國第2低，顯示新竹縣結構年輕、老化情形較和緩。楊文科指出，針對年輕人口及幼兒的需求，縣府團隊積極營造「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」友善環境，讓年輕人願婚、敢生、樂養，享受幸福宜居的美好生活。