天涼就想吃螃蟹！營養師曝「熱量排名」 另破解柿子迷思
每到秋天，就是吃螃蟹的季節。對此，美女營養師高敏敏便和大家分享了各種螃蟹的熱量排名，以及解釋了「螃蟹不能跟柿子一起吃」的迷思。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 12:02:46
高敏敏今（19）日在臉書粉專發文表示，「說螃蟹熱量不低！？螃蟹不能跟柿子一起吃？這篇，愛吃蟹的營養師帶大家破解迷思！」隨後分享了各種螃蟹的熱量排名，以整隻重量4兩（約151g）的蟹、含蟹殼來估算，大閘蟹熱量最高，有145kcal；其次是紅蟳，有122kcal；再來是蛙形蟹，109kcal；花蟹和帝王蟹則分別是95kcal和84kcal。
高敏敏指出，「有沒有發現一隻螃蟹的熱量其實不高？他們是屬於低脂海鮮唷！」但也強調要注意的是，「蟹膏及蟹黃的攝取量」，因為這部位有較高含量的膽固醇，所以淺嚐即可、控制攝取量還是很重要的。建議有血脂異常或膽固醇偏高的人，「可以分食享用，別豪爽一隻接一隻的啃！或避開蟹黃蟹膏吃蟹腳蟹肉」。
至於「螃蟹＋柿子一起吃會中毒」的迷思，高敏敏則解釋是「不會中毒的！」但因為柿子富含單寧酸而螃蟹富含蛋白質，單寧酸＋蛋白質容易凝結成塊，如果同時食用除了不容易消化吸收，敏感者可能還會引發腸絞痛，「所以還是不建議兩者一起吃」。（編輯：倪浩軒）
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