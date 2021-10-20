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各地回溫　明起變天「低溫下探18度」　下週恐有熱帶擾動

▲央氣象局指出，今（20）日各地大多仍為多雲到晴，北部及東半部地區雲量較多，迎風面的基隆北海岸、大臺北及東半部偶有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲央氣象局指出，今（20）日各地大多仍為多雲到晴，北部及東半部地區雲量較多，迎風面的基隆北海岸、大臺北及東半部偶有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-20 07:44:47｜2021-10-20 07:45:21

中央氣象局指出，今（20）日各地大多仍為多雲到晴，北部及東半部地區雲量較多，迎風面的基隆北海岸、大臺北及東半部偶有局部短暫雨，午後中南部山區及南部近山區平地則有零星短暫陣雨；溫度方面和昨天類似，早晚仍有涼意。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：57，各地區最低氣溫大約在19、20度左右（桃園蘆竹區19.7度，雲林虎尾鎮19.3度，台南後壁區20.2度，花蓮萬榮鄉20.1度），台北市(南港區)低溫則在21.2度。

吳德榮指出，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有零星小範圍陣雨的機率。

吳德榮說，今日各地氣溫落在，北部20至27度，中部20至33度；南部21至34度，東部20至31度；明（21）日鋒面逐漸接近，上午起北台灣及東部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，

吳德榮指出，週五至下週日（22至24日）受到鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；但降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，並有較大雨勢，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。下週一、二(25、26日)東北季風減弱，氣溫略升；北部、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，一週之後南海及菲律賓東方海面，皆有「熱帶擾動」活動的跡象，各國模擬路徑雖不盡相同，但離台灣皆甚遠，並無威脅。是否會有間接影響？可以再觀察。

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