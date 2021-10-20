陪陳柏惟步行 郭國文憶哭泣的阿嬸、黃世杰難忘自發民眾
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來多位民進黨籍立委皆抵台中市第二選區，陪同陳柏惟步行選區，盼獲得更多鄉親支持，度過罷免危機。第一天就陪陳柏惟一起走的民進黨立委郭國文告訴《NOWnews今日新聞》記者，自己當天下午2點多陪陳柏惟走了3小時，沿路不只沒有倒讚嗆聲，還很熱情，陳柏惟用步行100小時守護民主，靠他一個不夠，大家搭車來回時間不會太長，一定要一起投入；民進黨立委黃世杰也向記者透露，身為陳柏惟同事，深知他在國會表現非常地好，卻不知道他在地方上同樣出色。短短1小時的路程中，民眾自發性的加入隊伍，讓人很難忘。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-20 13:51:45
郭國文說，他是陳柏惟苦行第一天下午時段陪他走了一段，這個時間就以往的選舉經驗通常會比較冷，再加上途經的霧峰不是人口密集區，不過讓他訝異的是，鄉親的反應很熱烈，不論是騎腳踏車、摩托車、開車都有對陳柏惟一直讚聲、比讚、揮手，有些阿嬸講不出來就哭了，用眼淚替代語言，還有送炸雞、肉粽、冰淇淋、按摩油的，就是希望陳柏惟步行的過程中可以舒服一點。
郭國文也說，讓他印象深刻的還有全家大大小小都做海報，在巷口等待陳柏惟經過，親口跟他說加油，還有不只一台巴士用廣播說陳柏惟加油，「我那天2點多陪他走3個小時，那個階段我沿路感受到非常熱情，也沒有倒讚或嗆聲」。
郭國文也說，雖然看起來場面很熱情，但以對手地方的動員能力，實在沒有輕忽的本錢。他也呼籲，陳柏惟都能用走100小時守護大烏龍選區的民主，大家坐個高鐵、巴士或火車來回也沒多久，守護民主靠陳柏惟一個人沒有用，要靠大家一起。
黃世杰也說，距離陳柏惟的罷免僅剩下短短幾天時間，他與同黨立委鄭運鵬也於上週五立法院的會議結束後，就前往台中相挺陳柏惟。身為陳柏惟同事，深知他在國會表現非常地好，卻不知道他在地方上同樣出色。短短1小時的路程中，隊伍隨著時間而逐漸壯大，民眾自發性的加入隊伍，走上這個守護民主的道路，特別是在一個路口，有一家人牽著一個小女孩匆匆忙忙跑出來，僅僅為了走出家門給陳柏惟一個支持以及擁抱，印象非常深刻。
黃世杰也說，選舉罷免是人民的權利，近來的罷免案中，輿論上出現很多惡意、不實的資訊，意圖影響罷免案的投票結果，他反對不理性的罷免舉動。最後黃世杰也呼籲，反對仇恨動員，拒絕報復性罷免，台中鄉親要讓認真問政的好立委陳柏惟留在國會。