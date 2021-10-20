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蔡依林捲大陸KTV封殺名單　現身露出「謎笑」快閃

▲蔡依林的歌傳遭大陸KTV下架。（圖／翻攝蔡依林IG、微博）
▲蔡依林的歌傳遭大陸KTV下架。（圖／翻攝蔡依林IG、微博）

記者羅凌筠/台北報導

2021-10-20 16:51:06｜2021-10-20 17:07:44

大陸肅清演藝圈手段嚴厲，近來傳出KTV全面下架47名藝人、共1376首音樂作品，名單包括趙薇、羅志祥、蔡依林、TWICE子瑜等，蔡依林今（20）日出席松山「Gucci Garden Archetypes原典特展」開展記者會，被問到KTV事件，工作人員火速擋駕，蔡依林面露尷尬微笑，旋風結束3分鐘的訪問。

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▲蔡依林現身精品時尚展覽。（圖／記者陳思誼攝）
▲蔡依林現身精品時尚展覽。（圖／記者陳思誼攝）
蔡依林與全球百大DJ Steve Aoki、美國音樂人MAX合作新單曲《黑暗騎士》（Equal in the Darkness），受訪透露：「新的英文單曲跟中文版本編曲完全不同，到時看看你們喜歡哪一個。」而這次在展覽和茄子蛋互鬥「衣Q」，蔡依林笑說：「我覺得茄子蛋穿得非常帥，再給大家看拍的照片。」面對歌曲下架的敏感話題，蔡依林僅面露微笑，沒有多答。

▲▲蔡依林在演唱會結束後，進行慶功訪問，分享拍攝MV時的趣事，自爆不僅擺臭臉，還一直催促導演快一點。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林傳被列入大陸「劣跡藝人」。（圖／凌時差提供）
歌曲遭到大陸KTV下架的藝人，會被列出違規事件，像是趙薇「日本軍旗裝」、吳亦凡「強姦」、羅志祥「道德敗壞」、許志安「出軌」、柯震東「涉嫌吸毒」，而蔡依林、盧廣仲、子瑜的理由，竟是「支持台獨」。

據KTV公告，文化局下令對大陸、台灣、香港等47名道德敗壞、從事違法或不道德活動的劣迹藝人音樂作品予以下架，不少網友哀號「蔡依林你怎麼了，我沒歌唱了」、「沒有蔡依林，大為震撼」。

▲網路流傳KTV封殺47人名單。（圖／翻攝微博）
▲網路流傳KTV封殺47人名單。（圖／翻攝微博）
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