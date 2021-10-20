大陸流傳「KTV下架」封殺名單　蔡依林、子瑜上榜

大陸「清朗行動」全面封殺劣跡藝人、整治飯圈亂象，近來傳出KTV全面下架47名藝人、共1376首音樂作品，名單包括趙薇、羅志祥、蔡依林、TWICE子瑜等，網友上KTV點不到蔡依林的歌，紛紛哀號「蔡依林你怎麼了，我沒歌唱了」、「沒有蔡依林，大為震撼」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-20 16:59:22
歌曲遭到大陸KTV下架的藝人，會被列出違規事件，像是趙薇「日本軍旗裝」、吳亦凡「強姦」、羅志祥「道德敗壞」、許志安「出軌」、柯震東「涉嫌吸毒」、黃秋生「支持港獨」，而蔡依林、盧廣仲、TWICE子瑜的理由，竟是「支持台獨」。
KTV公告明示，大陸文化局下令對大陸、台灣、香港等47名道德敗壞、從事違法或不道德活動的劣迹藝人音樂作品予以下架，不過有網友向「中華人民共和國文化和旅遊部辦公廳」查證，得到的回應是：「我部未製作、未獲取您申請公開的信息，該政府信息不存在。」
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