▲ 經濟部科技專案助產業升級 切入國際電動車/自駕供應鏈

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據國際產調機構（marklines）資料顯示，2020年全球電動車銷量已超過 300 萬輛，年度成長率超過 46.3%，且若要達成巴黎氣候協定碳中和的目標，2030 年全球電動車總量預計將增加至 3.8 億輛，到 2050 年則是 17.8 億輛。未來，電動車將佔所有公路運輸活動的 8 成以上。而順應著上述成長趨勢，台灣過去 5 年車用電子產業的產值，以每年 13% 的幅度快速增長，2020 年已達新台幣 2,700億元，如今在 ICT 大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估 2025 產值可望達到 6,000 億元，車用電子產值可望迎來爆炸性成長。
經濟部技術處為了增進汽車工業與國際交流，成立台灣車輛移動研發聯盟（Mobility Taiwan Auto Research Consortium，簡稱mTARC），集結 7 大法人研究機構及 2 家業者的力量，自 2008 年起累積擁有自駕車與電動車相關專利超過千件，目前也已授權專利廠商達 205 家，協助廠商創造近千億產值效益，歡迎更多車輛產業的夥伴或是跨界的合作與交流。
台灣已具備硬體製造及 ICT 軟體/技術優勢，台灣機會在於智慧化與系統整合，經濟部技術處委請智庫在1年內拜訪台灣約20家的車廠、零組件廠商及 ICT 廠商，了解廠商技術需求、驗證缺口及台灣的機會，未來將透過科技專案協助產業技術升級，自 FY111~114 將投入約 7 億，建置完備下世代車電的測試驗證能量，協助產業切入國際供應鏈，如全速域全車種實車封閉式驗證場域、多合一動力驅控系統驗證能量、次世代數位座艙驗證設備等，提升產業於國際供應鏈位階。
此次展出包含自駕關鍵技術成果、雙影像車輛視覺模組、電控化懸吊、AI 車輛視覺感知系統、自駕車在地化安全驗證技術、智慧聯網自駕車運行技術實證及電動巴士模組等，其技術均已成功技轉給廠商的實績成果，包含了六和機械、技嘉科技、明泰科技、輝創電子、英業達、開發工業、研華科技、台灣中油，可見科技專案成果已有相當程度擴散電動與自駕產業供應鏈中。經濟部所屬法人車輛中心（ARTC）自駕關鍵技術成果中，已與台灣協助 TESLA、豐田等大廠生產的 20 幾家台灣廠商，協力組成國際級自駕車台灣隊。充分向國人證明臺灣自駕車科研人才高水準的軟實力以及臺灣產業鏈串連起來的國家代表隊硬實力，台灣隊的表現絕不遜於國際大廠，如協助六和機械開發自駕小巴電動底盤，其中防鎖死煞車系統（ABS）性能已超越國際 Tier1 大廠 BWI & Delphi；關鍵技術已達 Continental & BOSCH 水準，可提供國際車廠具競爭力的價格與縮短顧客 50% 開發時間，預期每年有 10% 的銷售成長率。協助技嘉科技開發自駕控制器（IPC）已列入國際等級之產品，並銷售至美國與中東車廠及使用在路側設施，此外該產品跨領域整合 AI、5G、ADAS、EV 等技術，達到零接觸辨識身分、長者/小孩跌倒意外即時通報、AI 決策自駕等功能，科專技術導入生活，拉近您與智慧生活的距離，可見在經濟部技術處的帶領下，臺灣自駕產業競逐國際舞台。
此外，工研院機械所的全台第一「自駕車在地化安全驗證技術」亦為此活動另一亮點，此技術為了讓自駕車適應台灣本土的交通特色與駕駛行為，並且驗證其複雜的自駕功能而開發，目前已建立 1200 多種台灣駕駛行為題庫，讓面對台灣機慢車擁擠交通而表現不知所措的外國自駕車，或剛領取駕照的新手自駕車，透過豐富、多樣的道路駕駛訓練題目來適應台灣人的在地駕駛習慣，最後搖身一變為經驗豐富的台灣道路自動駕駛好手，大幅提高乘客和用路人的安全。此展覽以駕駛模擬艙的方式來讓民眾親自出考題，參與自駕車的測試驗證過程。
mTARC 在經濟部技術處科技專案支持下，秉持著技術創新、產業需求至上的精神，推動各項技術的商品化應用，協助產業爭取市場商機，讓 MIT 產品在國際佔有一席之地；也讓國民安全更加保障，共創多贏的局面。