疑似金宣虎前女友長相曝 前夫是南韓財閥「背景超硬」
韓星金宣虎被前女友以6800字毀滅式爆料，控訴他誘逼墮胎、人前人後兩個樣，金宣虎噤聲4天，今（20日）終於發聲明道歉，承認傷害了舊愛，但沒有提及雙面人一事，而這個讓金宣虎暖男人設徹底崩塌的A女，網友推測疑似就是KBS前氣象女主播崔英雅（音譯）。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-20 18:02:32｜2021-10-20 18:14:39
網友發揮柯南精神，查出金宣虎前女友曾在電視台工作，現在是在網路上小有名氣、從事電子商務的KOL崔英雅，因為A女曾在爆料文提及，與K男收養的流浪狗，以2人名字其中1個字命名，而崔英雅愛犬的名字就叫「虎雅」，加上她無預警關閉IG及經營的網購平台，讓她的真實身分更加引人好奇。
今年35歲的崔英雅身高170公分，擁有大眼、瓜子臉，有過一段婚姻，前夫是南韓國知名企業老闆的兒子，後台強大。
金宣虎今在聲明中表示，第一時間沒出面說明是因為太害怕，並承認A女就是前女友，「因為交往過程中，我的犯下的錯誤及不夠深思熟慮的行為，傷害到她，我想與對方直接見面，給予一個正式的道歉，但現在還在等待合適的時間，首先，我想先透過這些文字，真心向那位道歉。」（編輯：楊穎軒）