全運會鐵人三項北市漏報 柯文哲：比賽都完了不知該怎辦
台北市體育局日前因為漏報全運會的鐵人三項運動項目，引發各界議論。之前想臨時在全運會期間「補報名」也遭到主辦單位新北市打槍。而體育局與北市府方面一直向家屬表示「我們會處理」，不過如今賽事已經結束，不僅參賽事項沒妥善處理，就連後續善後方式也沒有。對此台北市長柯文哲也坦言「比賽都結束了也不知道該怎麼辦」，僅承諾會進行檢討報告，出爐後再進行相關處理。
記者丁上程／台北報導
2021-10-20 19:56:16
針對全運會鐵人三項體育局漏報名一事，國民黨台北市議員李柏毅質詢時詢問柯文哲是否知情？柯文哲也坦言詳細細節不清楚，也直言「比賽都結束了不知道該怎麼處理」。李柏毅則說，這件事情起因是體育局人員的疏失造成報名沒完成，因此體育局應當負起相關責任，四位選手可能損失金牌獎金以及連勝獎金，總數加起來可能超過400萬元。
李柏毅表示，除了體育局長李再立應該「知所進退」，且體育局應當交出懲處名單外，應當讓體育選手進行測試會，並以測試成績對照今年全運會的排名，發放對等的獎金給體育選手。對此柯文哲表示，檢討報告一定會做，懲處名單會看報告結果再來決定，但發獎金一事有其困難，因為自己也不知道錢要從哪裡出？總之市府會回去調查，再看看怎麼處理。