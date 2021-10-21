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中國武力威脅也難以複製　外媒點出台積電成功關鍵原因

▲外媒引述專家分析，為何中國一再文攻武嚇也難以複製台積電成功的原因。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒引述專家分析，為何中國一再文攻武嚇也難以複製台積電成功的原因。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-21 10:57:34｜2021-10-21 11:36:14

中國近年實施戰狼外交路線，對於台灣和其他意見不合的國家，經常祭出制裁或威脅，但有國外時事評論專家認為，這類行為反而會對中國自身造成真正危險，以台積電為例便可清楚了解背後原因。

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外國知名記者、專欄作家弗里德曼(Thomas Friedman)在《紐約時報》專欄發表標題為《中國霸凌對自身與世界造成威脅》的文章，內容提到中國近年對內部大力實施整頓、因新冠溯源調查一事報復澳洲，還多次派出軍機侵擾台灣空域。不過即使頻頻秀肌肉，面對擁有全球最先進晶片製造商台積電的台灣，中國卻無法複製台積電的成功。

弗里德曼分析，晶片是21世紀數位經濟的基石，台積電身為全球最大晶片代工廠，與韓國三星都擁有5奈米晶片廠，甚至預計明年就要開始生產下一代的3奈米晶片，但反觀中國最大的晶片製造商中芯國際，卻才剛要開始生產14奈米晶片。有矽谷的美國晶片設計師透露，中國之所以無法複製台積電，秘訣其實在於信任問題。

報導指出，多年來台積電幫許多知名國際企業生產晶片，建立起一個生態系統，由彼此信賴的夥伴組成，它們與台積電分享知識產權，優秀的設備供應商如美國應用材料(Applied Materials)、荷蘭ASML等，也都樂意把最好的設備賣給台積電，確保台積電始終站在材料科學和光刻技術的最前頭。

由於是蘋果產品的主要晶片供應商，台積電也不斷超越創新的前沿，使整個台積電生態系統變得越來越好、越來越快速，生態系統的價值不斷上升，吸引更多人加入並從中受益。

弗里德曼表示，他曾擔心中國製造將會在未來幾年主宰所有新技術，然而，他從研究晶片產業中學習到，所有最先進的技術都非常複雜，需要大量的投入和超精密的設備，導致沒有任何人能單方精通所有方面，需要很多夥伴的信賴合作。如果中國認為它可以通過奪取台灣來獲得台積電，結果只會是徒勞無功，因為台積電許多用於製造晶片的關鍵機器和化學品都來自美國和歐盟，如果中國奪取了台灣，這種流通將立即被關閉。

弗里德曼的結論是，想要製造世界上最好的晶片，必須有值得信賴的合作夥伴，但習近平所做的一切，從澳洲、台灣再到馬雲等企業家被整肅，無形中都在趕走潛在的合作對象，並引述一段美國晶片高層的說法，中國已經做到複製和模仿，卻從未創造過像台積電那樣的生態系統，因為缺乏信任。

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