「元宇宙」魅力何在？外媒分析科技巨頭爭相投入原因

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虛擬世界的高速發展，除了比特幣低位反彈，與虛擬數位貨幣有密切關係的元宇宙，也在證實科技世界變化快速。有業內人士分析，臉書創立多年，同時用戶在線時間逐漸減少，步入「老年化」的趨勢，所以希望透過建構「元宇宙」注入新動力，同時發行數位貨幣和錢包，提升年輕世代重新投入的可能。
「元宇宙」的概念涉及增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D），簡單來說就是建構一個新社會，人類可以在其中以第2個身份、3D化身生活，透過穿戴式裝置進入元宇宙，連接著各式各樣的數位環境，從事各種活動。
按照祖克柏的構想，元宇宙即是將現在Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境。此外，由於新冠肺炎大流行衝擊人類生活型態，越來越多的人開始遠程辦公和學習，對在線互動更加逼真的需求也在增加。
元宇宙對科技巨擘的吸引力？
為何「元宇宙」會成為熱門話題，是因為有許多科技公司和市場人士將其視為互聯網的未來，透過雲端運算、人工智慧、AR/VR、網路通訊及區塊鏈科技的整合，將現實延伸進虛擬世界，並將虛擬帶入現實，人與人間的關係，將能於這2個世界中相互聯絡、交易及活動。每次的重大科技變革，都會為人類生活帶來明顯的改變，在這個過程中，沒有任何科技大廠或是大亨願意落後。
以臉書為例，該公司今年9月時表示，元宇宙無法在短時間內單靠一間公司就打造成功，臉書將成立一個XR計畫及研究基金，預計會在未來2年投資5000萬美元，與政府、專家、業界合作夥伴一起，致力於讓元宇宙成真。
相關技術的發展進度？
近年虛擬現實進展神速，虛擬現實也更加走入主流，證明數位產品擁有權的「非同質化代幣」（NFT）也掀起熱潮，為虛擬經濟的運作起了重要的頭。此外，更好、更可靠的移動連接，如第5代移動通信技術(5G)也在逐漸開展。
目前，元宇宙還在早期階段，未來若要成真，大型科技公司保守估計還需10到15年的時間，決定其發展和演變。
在臉書宣布，未來5年內將於歐盟內創造1萬個相關工作時，曾讚揚歐盟擁有眾多優勢，龐大的消費市場、一流的大學、數據流動的穩定性，以及高素質人才，歐洲企業處於多個領域的前沿，同時也能在塑造互聯網新規則上發揮重要作用，幫助將言論自由、隱私、透明度和個人權利等歐洲價值觀，嵌入到互聯網的日常工作中方面處於領先地位。
元宇宙可能面臨的挑戰
雖然元宇宙讓人們對未來存有無窮想像，但元宇宙一旦普及化，有些問題是可以預見的。首先是個人資料利用與保護，在元宇宙的世界裡，個人資料蒐集、檢測及行為發展或將更加細緻，是否有更大程度侵害隱私的風險，是必須慎重考慮、處理的問題。再者，一個虛擬的世界，以區塊鏈為底層技術的數位資產，所有權的保護，是否現行的法律架構足以應付？以元宇宙身分創造的產品、購買的數位土地等等，到底該被歸類為何種性質？
最後，在一個虛擬的世界，若無法制定出合適的法律和運行規則，當發生糾紛時、權利受損時，能有一套線上紛爭解決機制及時介入並處理嗎？
有關這些疑問，臉書先前曾表示，將負責任地開發「元宇宙」這項新產品，涵蓋了經濟機會、隱私、安全與公平等4大關鍵領域，將致力確保技術的平等、多元，讓用戶對自己的數據有控制權，在看到不舒服的內容時也不至於求助無門。