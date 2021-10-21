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微軟、輝達、臉書都布局　宏達電帶頭「元宇宙」概念股夯

▲「元宇宙」一詞超夯，宏達電作為頭戴式裝置大廠，新產品利多加持近日股價，也帶動「元宇宙」概念股的熱潮。（圖／HTC提供）
▲「元宇宙」一詞超夯，宏達電作為頭戴式裝置大廠，新產品利多加持近日股價，也帶動「元宇宙」概念股的熱潮。（圖／HTC提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-21 17:39:14

臉書宣示將布局「元宇宙」概念，外媒也報導臉書未來可能因此改名，且微軟、Google、輝達等科技大廠也紛紛表示布局「元宇宙」。「元宇宙」簡單來說，就是運用AI打造高度擬真的虛擬世界，市場熱議讓甫推出相關設備的宏達電股價紅通通，其他「元宇宙」概念股也相對強勢。不僅頭戴式裝置，其他5G、AI、雲端運算、區塊鏈、高性能晶片、資料中心、金融科技、電動車討論度也很高，都被視為是「元宇宙」可能受惠的領域。

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「元宇宙」（Metaverse）一詞最早來自美國小說家尼爾・史蒂文森（Neal Town Stephenson）在1992年出版的作品《雪崩》（​​Snow Crash），為形容現實與虛擬世界在網絡空間的結合。如使用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、3D技術及人工智能（AI）等技術，使人們沉浸在虛擬影像與現實情境結合的世界。

不僅遊戲公司布局相關領域，臉書也認為「元宇宙」應進入生活、社交等互動。此外，微軟、Google、輝達等科技大廠也都紛紛布局「元宇宙」概念。除了因為AI技術日新月異外，在疫苗施打率提升、經濟發展和投資逐漸復甦的後疫時代，隨著5G建設和用戶增長，更加速驅動相關的數位轉型，也因此「元宇宙」技術和應用發展成為近期熱議焦點。

宏達電HTC日前就宣布推出VIVE Flow，為首款結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，強調直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有劇院級大螢幕享受。HTC 内容暨平台總經理林俊吳認為「元宇宙」是一個連結虛擬與真實的平台，結合互動性、多元性、沈浸感等優勢，為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR裝置都能進入的虛擬世界，還能製作3D虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。

林俊吳指出，例如「貓美術館線上展」這個由山本修老師推出的一系列貓畫創作，在過去都以實體方式展覽，現在搬到了虛擬世界，透過VIVE Flow沉浸式VR眼鏡進入展館，可以瀏覽更多畫作的細節，在展館中也可以與旁邊一起觀展的觀眾進行互動。為用戶帶來超乎想像的新型態活動、創作形式及商業模式。」

「元宇宙」一詞逐漸發酵，讓宏達電20日股價飆漲停，今日終場同樣強勢漲停，且爆大量14萬張以上。而「元宇宙」概念股，也讓包括頭戴式裝置的揚明光、亞信、鈺創、威盛今日表現也紅通通，漲幅在2到7%之間。不僅頭戴式裝置，其他5G、AI、雲端運算、區塊鏈、高性能晶片、資料中心、金融科技、電動車討論度也很高，都被視為是「元宇宙」可能受惠的領域。

TrendForce指出，2022年AR、VR裝置合計出貨將達1,202萬台，虛擬社群將成為主要推力。隨著元宇宙等議題發酵再次帶動AR、VR的熱度，再加上疫情促使數位轉型也拉升AR、VR在遠端互動應用的普及度，將促使更多廠商和產品跨入該領域，預估AR、VR裝置的合計出貨量將會在2022年達到1,202萬台。

在追求更為真實的第二個虛擬世界之下，除了AR/VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外，TrendForce認為也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋、甚至是耳機上的聲學功能。而除了商業應用外，獨立VR裝置搭配更多相機模組在內的感測器設計，將會成為消費市場更常見的選擇，若再搭配更為成熟的5G網路環境，虛擬社群及多人互動等應用會是2022年廠商投入的關鍵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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