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台股盤中跌逾80點　「元宇宙」概念股宏達電續強漲停

▲台北股市今（22）日開盤漲10.81點，加權股價指數以16900.32點開出，盤中大盤開高走低翻黑，跌80多點，來到16800點。其中題材股，元宇宙概念股相對強勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（22）日開盤漲10.81點，加權股價指數以16900.32點開出，盤中大盤開高走低翻黑，跌80多點，來到16800點。其中題材股，元宇宙概念股相對強勢。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-22 10:53:23

美股21日漲多跌少，台北股市今（22）日開盤漲10.81點，加權股價指數以16900.32點開出，盤中大盤開高走低翻黑，跌80多點，來到16800點。權值股台積電盤中貼在平盤596元附近。其他電子、塑化、航運、鋼鐵都弱勢走跌。至於元宇宙概念股相對強勁，其中宏達電再攻漲停板53元。

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道瓊工業指數21日下跌6.26點，或0.02%，收35,603.08點；標普500指數上漲13.59 點，或0.30%，收4,549.78點；那斯達克綜合指數上漲94.02點，或0.62%，收15,215.70點；費城半導體指數上漲37.83點，或1.12%，收3,412.05點。

台北股市今（22）日開盤漲10.81點，加權股價指數以16900.32點開出，盤中大盤開高走低翻黑，跌80多點，來到16800點，隨後再拉抬但仍在盤下。權值股台積電盤中貼在平盤596元附近。其他電子、塑化、航運都弱勢走跌。包括宏碁、友達、群創、聯電跌1到4%之間。亞聚跌6%，台塑、華夏、台聚跌3.5%左右。陽明、裕民、萬海、榮運跌3到4%。

至於近來特別夯的「元宇宙」VR、AR概念股則是相對強勢，其中宏達電10點半過後衝漲停，來到53元，再度爆大量13萬張。驊訊漲8%、位速漲7%，另外中光電、威鋒盤中漲幅也有4到6%，揚明光、凌陽、威盛漲幅也有2到3%。

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