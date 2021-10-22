竹縣「青年公共論壇」 將辯論「大新竹合併」

新竹縣政府表示，為培養青年對公共議題的興趣及敏感度，提升在地認同感進而凝聚服務共識、積極參與社會活動，訂於11月27、28日兩天，在明新科技大學鴻超樓國際會議廳辦理「青年公共論壇」，邀請新竹縣、市青年參與，除了精彩演說和課程，也將辨論熱門的「大新竹合併」議題。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-22 11:18:20
新竹縣政府表示，總計至110年6 月，新竹縣計有57 萬2,422 人，其中15 至35 歲的青年為15 萬3,104 人，佔人口總數之26.75%。縣長楊文科指出，青年是促進社會進步、經濟繁榮及科技創新的關鍵動力，規劃在地青年公共參與論壇，是希望搭建青年交流平台，促發青年間的理性討論，為社會創造正面影響力，強化竹縣青年形象與價值，歡迎居住地或就學、就業地於新竹縣市的15-35歲青年踴躍報名參加。
新竹縣政府教育處長楊郡慈表示，這次活動由中國青年救國團直屬新竹團務指導委員會承辦，明新科技大學協辦。11月27日論壇第一天的活動，安排中國文化大學李孔智專任教授「社會議題與公民賦權」專題演講；國立台北教育大學莊淇銘教授「從未來學探討公共政策的制定」專題演講；中華大學行政管理學系張筵儀副教授「審議雙主人基礎訓練與實務操作」課程；竹北國際青年商會附設健言社「辯論規則與議題研擬」課程。
11月28日第二天研習課程特別安排「民主有約~國是論壇辯論會」，以最近熱門時事議題「大新竹合併」作為辯論主題，希望藉由公共事務之實際辯論參與，重新審視所處之社會環境，並能正確思考解讀問題、梳理社會議題背後的結構性因素。即日起開放線上報名(80名)報名連結https://reurl.cc/RbeqOr，詳細資訊請詳見「新竹縣政府教育處青年事務科」臉書粉絲專頁。