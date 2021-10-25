臺灣清冠二號重症試驗中　華陀扶元堂捐50萬發展防疫

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因此，華陀扶元堂希望未來中醫能以此次的成績在治療新冠肺炎或者新型態傳染病都能有一席之地，因此藉由國家中醫藥研究所84週年所慶暨臺灣清冠中藥研發學術研討會捐贈50萬，期望未來中醫在特殊傳染疾病的發展，貢獻一份心力，未來清冠二號若通過各種驗證後上市，為染疫的重症患者另闢一條新的醫療照護之路。
國家中醫藥研究所在今（2021）年5月1日到8月8日和15家醫療院所，用清冠一號中西合併治療500名以上的患者，並以此資料研究實際臨床療效；以三軍總醫院來說，如果採中西醫合治，病患轉入加護病房的比例減少1/3，同時加護病房的死亡率降低50%；國家中醫藥研究所副所長邱文慧表示，「疫情爆發以來，其實有滿多重症的病患，用處方改良給了清冠二號，顯著地降低ICU的死亡率，達50%，算是中藥雞尾酒療法的概念，中醫傳統的醫理和典籍上面，這些相關的藥材，都可以應用在一些感染性疾病。」
華陀扶元堂集團董事長朱溥霖表示:「上工治未病，預防勝於治療，面對新冠肺炎兇猛快速來襲，提升身體的免疫力及保護力非常重要，以漢方保健的概念，從每日健康養生的食補搭配適當運動，對於提升身體保護力都能有非常好的效果。期許未來國家中醫藥研究所對於藥食兩用的食材，能夠有更深的推廣，像這次的清冠一號，這些藥材不僅能夠作為治療用藥，更可以作為日常國人保健的重要健康基礎」
其中，已被國家中醫藥研究所授權生產「臺灣清冠一號」的華陀扶元堂，立基於高雄，以中藥貿易起家，擁有國家級GMP中藥製造廠及食品廠，共擁有200餘張藥證。所有生產「臺灣清冠一號」製劑，衛福部國家中醫藥研究所通過分批抽樣檢測，對產品進行高效液相層析「指紋圖譜」分析，確認其藥品成分，以及「抗病毒」與「免疫調節」作用之生物活性多重試驗等，申請藥品許可證是需要經過最嚴謹的程序，以確保所生產之「臺灣清冠一號」具有穩定可靠防治COVID-19之製劑品質，才能共同防堵疫情擴散。