超美味法式越南冰凍優格在中壢！新住民創業故事曝

《四方報》報導，中文流利的范金荷，曾經擔任保險業務員和創業「越南小吃店」賣北越河粉，目前則是在桃園市中壢區開甜品店「法式越南冰凍優格」，保存家鄉的好味道。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-22 15:11:00
范金荷接受採訪時談到，過去她曾經是一名保險業務員，起初進入保險行業時非常辛苦，因為需要考取保險相關證照，而外籍人士要考取台灣保險證照是非常困難的事，因此范金荷更加努力讀書、仔細閱讀試題，將考試內容熟讀、熟記，最後才能順利擔任保險業務員。開始工作後，便將所學的保險知識，服務同鄉姊妹們，同時不斷增進自己中文的能力。也因為在保險業任職，對於台灣法律有相當程度的了解，並善用自己的語言優勢擔任翻譯，協助許多新住民解決生活困境。
離開保險業後，范金荷決定將「家鄉味」引入寶島，而在桃園中壢創業成立「法式越南冰凍優格」。范金荷提及，越南曾經是法國的殖民地，因此在飲食文化受到法國影響，加上外公也曾擔任法國餐廳的廚師，因此在她小時候，外公總會做法式優格給孫女們當零嘴吃。來到台灣後，由於非常懷念兒時好滋味，而決定創業開店，販售家鄉的甜點「法式優格」，將這份好味道分享給台灣人，並以自然發酵的方式製作優格，用料天然、健康、口感綿密，還可以選擇加進各種水果，別有一番風味。
此外，「越河香優格」在全台灣越南超商VNEX和各地越南商店均有販售，有興趣的朋友可以蒐尋關鍵字「越河香優格」，也可以到桃園中壢「法式越南冰凍優格」實體門市，品嚐道地法式甜點好味道，歡迎關注「越河香優格」粉專。