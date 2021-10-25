全國保健會議 竹縣衛生局囊括8大獎項

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殷東成說，新竹縣衛生局從民國98年《菸害防制法》實施以來，落實執行室內公共及工作場所禁菸，提昇菸害防制執法稽查取締數，109年菸害防制執法稽查輔導達54,301家數。同時善用菸捐推動二代戒菸多元服務及各項健康措施，提供多元戒菸服務，於109年由各鄉鎮市衛生所辦理戒菸班達27班，並結合社區醫療院所提供戒菸諮詢及勸戒服務人數達3127人，並與醫事機構二代戒菸服務結合，辦理戒菸達人抽獎活動，透過各管道結合提供民眾便利的戒菸諮詢服務，提升戒菸民眾的戒菸意願及成功率。
殷東成指出，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，未及時治療會導致肝癌，109年本局推動BC型肝炎篩檢，篩檢達3832人，篩檢率達76.84% 並於後續追蹤BC型肝炎陽性個案，並協助轉介治療，而獲國健署肯定，提醒40 -79歲原住民及45-79 歲民眾，可以終身1次免費篩檢C型肝炎，健保給付C型肝炎口服用藥，治癒率高達98%。
新竹縣衛生局表示，為早期發現癌症、早期治療、降低死亡率，請您儘早接受『大腸直腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌』篩檢。本縣109年四癌篩檢服務人次共6萬2026人，發現癌症人數243人，四項癌症陽性個案追蹤85.3%，高於全國平均85.1%，獲衛福部肯定。
新竹縣衛生局提醒民眾，衛福部提供50-74歲民眾每2年1次免費糞便潛血檢查、45-69歲婦女每2年1次免費乳房攝影檢查、30歲以上有嚼食檳榔(含戒檳)或抽菸習慣民眾每2年1次免費口腔黏膜檢查以及30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查、國一女生免費2價子宮頸疫苗入校接種服務，如欲詢問相關篩檢資訊，歡迎洽詢新竹縣各鄉鎮市衛生所或衛生局專線03-5519065，讓新竹縣成為健康及高齡友善城市。