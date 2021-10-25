COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

正宮被騙最慘！陳修將妻沉痛控訴：「完全不知老公住哪」

▲76行者召集人陳修將涉嫌殺害女友，太太洪詩晴首度發聲，希望外界不要再打擾家人。（圖／翻攝自陳修將臉書）
▲76行者召集人陳修將涉嫌殺害女友，太太洪詩晴首度發聲，希望外界不要再打擾家人。（圖／翻攝自陳修將臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 12:28:48｜2021-10-25 12:31:00

76行者遺體美容團隊召集人陳修將，因涉嫌殺害22歲的胡姓女友，引發社會議論，這起意外也波及正牌太太洪詩晴，事隔多日，昨（24）日她首度站出來發聲，強調陳修將有外遇、或做了什麼事，甚至是「住在哪」？自己完全不知情，而她身為正宮，才是事件裡被騙的最慘的人，表示事發後，她比誰都感到震驚，並希望各界給自己與家人平靜的生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《東森新媒體ETtoday》報導，洪詩晴表示，許多人質疑自己知道事發經過，不過事實上，目前很多人都還在接受調查中，連她自己也比任何人更想知道所有事情的經過、比任何人更想打他幾巴掌，她痛訴「正宮才是被騙最慘的」，連到事發當天，丈夫陳修將依然沒有對自己說實話。

洪詩晴表示，陳修將有外遇一事，自己從頭到尾都被蒙在鼓裡，甚至連陳修將現在「住在哪裡」都不知道，她表示雖然這聽起來很離譜，但強調事實就是如此，而有傳言說胡女跟陳修將同住，她也感嘆「比她這個正宮還幸福」。

洪詩晴直言，希望各界不要搞不清楚狀況就亂罵一通，也不要牽扯到家庭跟公司與團隊，連自己的公婆、小孩都被打擾，強調「我們都不知道他到底在做什麼」，呼籲不要再針對家人，未來在事情尚未完全偵查完畢前，她也不會再做任何回應。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀