正宮被騙最慘！陳修將妻沉痛控訴：「完全不知老公住哪」
76行者遺體美容團隊召集人陳修將，因涉嫌殺害22歲的胡姓女友，引發社會議論，這起意外也波及正牌太太洪詩晴，事隔多日，昨（24）日她首度站出來發聲，強調陳修將有外遇、或做了什麼事，甚至是「住在哪」？自己完全不知情，而她身為正宮，才是事件裡被騙的最慘的人，表示事發後，她比誰都感到震驚，並希望各界給自己與家人平靜的生活。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 12:28:48｜2021-10-25 12:31:00
根據《東森新媒體ETtoday》報導，洪詩晴表示，許多人質疑自己知道事發經過，不過事實上，目前很多人都還在接受調查中，連她自己也比任何人更想知道所有事情的經過、比任何人更想打他幾巴掌，她痛訴「正宮才是被騙最慘的」，連到事發當天，丈夫陳修將依然沒有對自己說實話。
洪詩晴表示，陳修將有外遇一事，自己從頭到尾都被蒙在鼓裡，甚至連陳修將現在「住在哪裡」都不知道，她表示雖然這聽起來很離譜，但強調事實就是如此，而有傳言說胡女跟陳修將同住，她也感嘆「比她這個正宮還幸福」。
洪詩晴直言，希望各界不要搞不清楚狀況就亂罵一通，也不要牽扯到家庭跟公司與團隊，連自己的公婆、小孩都被打擾，強調「我們都不知道他到底在做什麼」，呼籲不要再針對家人，未來在事情尚未完全偵查完畢前，她也不會再做任何回應。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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