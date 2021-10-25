快訊／趙建銘提前1天報到！現身台中地檢署 已入獄服刑
前總統陳水扁的女婿趙建銘2006年間與其父親趙玉柱及另外2人，因涉內線交易案遭檢方起訴。官司纏訟超過15年，日前上訴最高院遭駁回定讞，趙家父子確定要入監服刑。原訂於明（26）日到案發監，但趙建銘今日提前一天前往台中地檢署報到入獄。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 18:14:40
綜合媒體報導，台中地檢署襄閱檢察官卓俊忠表示，今日下午4點多，趙建銘獨自前往台中地檢署完成報到程序，已於5點多由囚車載往台中監獄服刑。
回顧過去案情，2005年間，前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人，對趙建銘透露台開利多內線消息，隨後趙建銘跟趙玉柱利用趙母名義，先是低價收購5000張台開股票，等利多消息公布後，再以高價賣出獲利破億，之後趙家父子、蘇德建、游世一被控違反《證券交易法》內線交易罪起訴。案件纏訟15年後，去年10月間，高院更五審判趙建銘、趙玉柱各3年8月、4年徒刑，最高院駁回上訴定讞。（編輯：倪浩軒）
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