氣候峰會前敲警鐘　2020年溫室氣體濃度創歷史新高

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世界氣象組織表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致的經濟放緩，一度促成排放量暫時下降，但對大氣中溫室氣體量和其增長率並無明顯影響，而只要排放持續發生，全球氣溫將繼續上升。
鑑於二氧化碳於大氣中可存在的時間很長，即使排放量迅速降至淨零，已監測到的溫度也將持續數十年。
COP26氣候峰會將於10月31日至11月12日，於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場。
世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「聯合國溫室氣體公報為COP26的氣候變遷談判者，帶來嚴正且科學的訊息。」
塔拉斯說：「按照當前的溫室氣體濃度增加速度，本世紀末前，溫度升幅將遠超過巴黎協定設下的（控制在）比工業化前高攝氏1.5至2度目標。我們差得遠了。」
3種主要溫室氣體為二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，其中二氧化碳是全球暖化最大元凶。
世界氣象組織表示，2020年的二氧化碳濃度較2019年上升2.5ppm，來到413.2ppm，是1750年工業化前水準的149%。
世界氣象組織指出，隨著溫室氣體排放量持續增加以及氣溫上升，地球恐面臨更多極端天氣事件。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101025