名家論壇》趙君朔／刪Q成功和中共毫無關係嗎?

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這也是在為何選前在國民黨空中網路戰的影響下，受其影響的偏藍或是中間選民把陳柏維看成一個沒有內涵，不用心經營地方(這點和事實有很大的差距，因為陳柏維在當選後不久便在選區內的五個行政區都成立服務處，上任一年九個月來也處理了三千件左右的陳情案，以一個小黨立委來說是很難得的）只靠"抗中保台"意識形態炒作話題的作秀立委，所以當然應該被罷免，但究竟在台中二選區到底有多少選民是因為國民黨大部分缺乏可信度的訴求而不是因為顏家的請託去投下同意票則是還需要根據各投票所數據進行研究的問題。
而在陳柏維確定被罷免後，朱立倫被記者問到如何回應另一位可能被發動罷免投票的立委林昶佐適合而止的呼籲時，朱的回答一樣是立委應謙卑，認真負責表達民意，不要一開口就搞"抗中保台"意識形態，這樣的民代一定會被罷免。
這樣的說法其實極為片面，陳柏維和林昶佐兩人能各自打敗都是政壇常勝軍的對手的確其中一個原因是其立場鮮明的統獨主張，但兩人在當選後對於經營地方，處理當地的民生性質議題也花了非常多心力，這和當初因為只重靠全國性議題在媒體上頻頻曝光，卻疏於經營地方最後心虛不敢尋求連任的前時代力量立委黃國昌形成非常強烈的對比。
所以其實國民黨要把陳、林抹黑成空談意識形態的不良立委其實只是就是因為他們的統獨主張對現在的國民黨來說是眼中釘，而且兩人在選區的在地人脈還不夠強也缺乏政黨奧援，再加上兩人在立法位都屬於國防外交委員會的成員。所以在選罷修訂後如果在較低的新罷免門檻下能攻其弱點罷免掉，那麼之後在立法會該委員會的法案審議上國民黨也會重新擁有人數上的優勢，更少掉兩個主張南轅北轍的對手。
除此之外，能把立場獨派的立委罷免掉，也實現了朱立倫在回覆習近平賀電時提到的"為近年來在民進黨執政下，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢嚴峻，使兩岸人民極度不安"。朱當時做出如此明確的表態已經引起很大的爭論，甚至連印度主要媒體《印度時報》的記者都特別發稿指出這可以視為「與敵人勾結」。
但極可能是受限於黨內親共派勢力坐大，之前形象較為溫和，被笑成為"正常倫"的朱立倫在黨主席選舉中出乎意料僅小勝統派候選人張亞中後也只好選擇靠攏和中反獨路線。於是在和習近平隔空示好之後，這次罷免案就成為他證明給對岸看他真有實力在台灣內部打擊台獨勢力的好機會，而不只是嘴上說說而已。所以他便帶領黨內的政治明星積極投入。
而王宏恩博士在《中國YouTube假主播罷Q全面啟動》一文中也透過研究發現有8個在Youtube頻道從10月1號便開始大量、同步貼出支持罷免陳柏維的台灣媒體報導，這些頻道的播報方式和貼文時間都和中共網軍的運作模式高度吻合，所以很有可能是中共也隔海發動網軍來為朱立倫領軍發動的刪Q空中網路戰助陣，形成國共再度攜手合作反獨。
此外和上次和習近平隔海唱合讓印度記者都為之側目一樣，這次朱上任後首個政治意味濃厚的行動也被日本的著名媒體東洋經濟新聞注意到並對此做了很詳盡的報導，該雜誌認為身為一個最大的在野黨卻前後任主席和其他政治明星接連投入鼓吹罷免只有一席的小黨立委就是一種"異常事態"。
該報導的執筆者還認為畢竟真正有權力去判斷代議士表示良莠的是背後的選民，政黨卻如此高調地跳出來鼓吹罷免根本是對選民的褻瀆，更是不尊重民主政治中的少數意見。有趣的是這家日本媒體在感覺到國民黨出格行為背後有中共的影子之餘，倒是忽略了這場罷免戰其實連日本都被波及成為中共銳實力惡劣影響的受害者。
在罷免投票前的兩周左右，自民黨的神戶市市議員上畠寬弘在自己的推特帳戶上全部用中文發文表達對陳柏維的支持之意，還指出罷免陳只會有利於中國共產黨和中國國民黨。而在上畠在發出推文後，又在10月13日表示神戶市政府接到了中共總領事館的施壓電話，要求停辦11月12日的台日交流峰會。
引發中共如此大動作反彈的導火線可能是更早在10月7號神戶市市議會以全票無異議通過支持台灣以觀察員身分參加從10月25日到29日在神戶舉辦的「WHO西太平洋地區委員會」。但上畠的推文可以合理推測也有火上加油的效果，因為關於神戶市議會7日就做成的集體決議，中共的媒體是完全沒有報導，只有極少數非官煤的網站轉載了應該是台灣媒體的報導，因為內容中都是正面的敘述。
但相對的發出上畠挺陳的推文則同一天就被官媒環球網報導並被其他主要網路媒體轉載，裡面不意外地包括不少負面的用詞如稱陳柏維是"台獨份子"。還質疑上畠本人是否會中文，不然為何能用中文發推。而且上畠在10月22號接受海外中文媒體希望之聲訪問時也指出因為他多次譴責中共迫害人權已經數次收到中共駐日使館的電話威脅。還談到中共已在監視他的推特帳戶，但他不會對中共的霸凌屈服。因此中共會決定動作主要是針對上畠而不是市議會的決議文可能性更大，畢竟決議文只是一種表態，距離委員會的召開剩下兩周其實已無法改變結果。相形之下，來自日本對陳的聲援在當時引起了台灣媒體的高度矚目也很可能對選情有正面影響的。
所以這場罷免戰是除了顏家在地方拼命固樁，陳柏維的基進團隊靠在選區的百里苦行打陸戰對決外，中共也對國民黨到底是否真有能力清除"台獨份子"感到好奇並在朱立倫大動作出手時在網路上暗助幫忙打空戰，還動用領事館的官方力量去恐嚇神戶市政府間接警告隔海聲援陳的上畠，顯現中共對這場罷免案的重視。
可以預期在罷陳成功之後，國民黨和中共都會食髓知味想繼續推倒骨牌，重挫泛綠陣營和民進黨的氣勢以求國民黨在年底的公投和明年的地方選舉都重演2018的大勝。但林昶佐的選區並沒有類似顏家這種地方勢力雄厚的地頭蛇，可以派人在投票所外監看確認固樁動員的成果，所以很可能下一場罷免戰爭不會對國共兩黨來說不會如此順利。
但沉浸在歡欣中的藍營和背後虎視眈眈的中共應該不願意冷靜面對下一場的不利因素，會鐵了心要加大這種用造謠、抹黑和人格謀殺的方式來激起藍營和部分中間選民的仇恨情緒來罷掉林昶佐。因此如果罷免正式成案，台灣政壇恐怕又要經歷一段烏煙瘴氣的高度動員期，藍綠雙方會各說各話，毫無交集，唯一的好處可能是在中正、萬華區生態和台中第二選區高度差異的情況下，不論是國民黨或是暗自發力的中共都會露出更多醜態試圖說服更多選民出門投下同意罷免的一票，這也會讓年輕偏獨或是更重視自由民主價值的台灣選民看清楚台灣眼下最大的威脅是什麼，更堅定他們守護台灣的決心。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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