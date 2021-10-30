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快訊／「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡身亡　陳屍防疫旅館

▲「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡身亡。（資料圖／草東沒有派對提供）
▲「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡身亡。（資料圖／草東沒有派對提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-30 16:07:02｜2021-10-30 17:17:12

樂團「草東沒有派對」今（30日）傳出鼓手蔡憶凡陳屍防疫旅館，櫃檯人員發現後立即報案，警方抵達現場時，蔡憶凡已死亡多時，初步排除他殺可能性，得年26歲。《NOWnews今日新聞》致電經紀人，對方電話沒有接。

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北市警消下午2點獲報，中正區防疫旅館有人陳屍，經查發現死者為樂團「草東沒有派對」的鼓手蔡憶凡，警察到現場時，蔡憶凡已死亡多時，據傳她是自縊身亡，但一切未經證實，經紀人目前找不到人。而根據《中央社》報導，現場無外力入侵狀況，也未發現遺書，死者約24、25日入住。

「草東沒有派對」原定去年5月要站上台北小巨蛋開唱，因疫情關係放棄檔期，好不容易今年申請到，5月再碰上疫情升溫，無奈2度延期，今卻傳出蔡憶凡過世，消息讓人不勝唏噓。

▲草東沒有派對奪下「最佳新人獎」。（圖／台視提供，2017.06.24）
▲草東沒有派對曾奪下「最佳新人獎」。（資料圖／台視）
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