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屏東縣消防局搜尋輕生男　同時間又找到失聯多日老翁

▲屏東縣消局於28日19時01分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，連日搜尋至今31日上午10時23分於高屏溪新園鄉攔沙壩尋獲溺者。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲屏東縣消局於28日19時01分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，連日搜尋至今31日上午10時23分於高屏溪新園鄉攔沙壩尋獲溺者。（圖／記者黃正忠翻攝）

記者黃正忠／屏東報導

2021-10-31 19:44:07

屏東縣消防局於281901分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，共計出動56人次、義消65人次、30車次、救生艇7艇次、空拍機7架次，經連日搜尋至今31日上午1023分左右，於高屏溪新園鄉攔沙壩尋獲溺者，另於附近100公尺處發現警方於(26)日通報失聯的萬丹77歲李姓老翁，兩人皆已明顯死亡，經由員警及家屬到場確認身分後，由家屬後續處理。

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▲消防局連日搜尋出動空拍機，上午10時23分左右，另於附近100公尺處發現警方26日通報失聯的萬丹失聯的77歲李姓老翁。(圖／記者黃正忠翻攝)
▲消防局連日搜尋出動空拍機，上午10時23分左右，另於附近100公尺處發現警方26日通報失聯的萬丹失聯的77歲李姓老翁。(圖／記者黃正忠翻攝)
屏東縣消防局本局於281901分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，派遣屏東分隊、屏二分隊、萬丹分隊、麟洛分隊、九如分隊、特搜大隊、新園分隊、東港分隊、第一大隊及高雄市消防局支援前往搜尋。

共計出動屏東縣消防局消防56人次、義消65人次、30車次、救生艇7艇次、空拍機7架次及高雄市消防局消防26人次、14車次、救生艇2艇次、空拍機2架次。

經連日搜尋至今天上午1023分左右，於高屏溪新園鄉攔沙壩尋獲疑似輕生跳橋黃姓男子。另外，於附近100公尺處發現，警方於26日通報失聯萬丹77歲李姓老翁，因騎機車外出後失蹤苦尋未果，兩人皆已明顯死亡，經由員警及家屬到場確認身分後，由家屬後續處理。

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