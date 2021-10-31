屏東縣消防局搜尋輕生男　同時間又找到失聯多日老翁

屏東縣消防局於 28 日 19 時 01 分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，共計出動 56 人次、義消 65 人次、 30 車次、救生艇 7 艇次、空拍機 7 架次，經連日搜尋至今 31 日上午 10 時 23 分左右，於高屏溪新園鄉攔沙壩尋獲溺者，另於附近 100 公尺 處發現警方於 (26) 日通報失聯的萬丹 77 歲李姓老翁，兩人皆已明顯死亡，經由員警及家屬到場確認身分後，由家屬後續處理。

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▲消防局連日搜尋出動空拍機，上午10時23分左右，另於附近100公尺處發現警方26日通報失聯的萬丹失聯的77歲李姓老翁。(圖／記者黃正忠翻攝)

屏東縣消防局本局於 28 日 19 時 01 分接獲民眾報案，高屏大橋疑似男性民眾輕生跳橋，派遣屏東分隊、屏二分隊、萬丹分隊、麟洛分隊、九如分隊、特搜大隊、新園分隊、東港分隊、第一大隊及高雄市消防局支援前往搜尋。

共計出動屏東縣消防局消防 56 人次、義消 65 人次、 30 車次、救生艇 7 艇次、空拍機 7 架次及高雄市消防局消防 26 人次、 14 車次、救生艇 2 艇次、空拍機 2 架次。