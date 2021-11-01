雞湯怎煮更鮮甜？她「多1步驟」喝上癮 婆媽驚：不早說
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮，而常見的雞湯除了加入香菇、蒜頭以及剝皮辣椒，都是為了增添湯頭的鮮度以及甘甜。而近日，就有網友分享自己雞湯的獨門作法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 13:52:38
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「好香的雞湯啊！我自己的做法是先將雞腿皮朝下煎出雞油來，然後才將剝好的蒜頭放在雞油裡煎到兩面焦黃，接著再把煎好的蒜頭跟雞肉丟掉電鍋裡面加水開始燉煮，煮到雞湯白白濁濁的，關火前再倒大約兩湯匙的紹興酒，加鹽調味，撒上蔥花，就超香超好喝啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「原來要先煎雞肉，記起來了」、「我今天也試煮了，真的好好喝啊」、「冬天來一碗雞湯，真的有夠讚，下次也來試試看」、「沒嘗試過雞肉先煎欸！下次來試試看」、「謝謝分享，改天來跟風一波」、「雞油煎出來感覺更香更好喝了，早說嘛，每次都覺得不夠入味」。
另外，也有不少內行人推薦「除了這樣可以增加湯的鮮甜，也可以丟一點蛤蜊喔」、「我除了丟蒜頭以外，還會丟一些蒜泥，算偷吃步」、「也可以丟入一些蔭瓜喔」、「加些蔭瓜真的有不同的風味」。（編輯：張嘉哲）