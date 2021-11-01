六堆三百浮光憶彩VR體驗特展　陳邦畛力邀玩科技愛上六堆

六堆建堆三百年，客家公共傳播基金會今（ 1 ）日早上，於六堆客家文化園區舉辦「浮光憶彩－ VR 體驗特展」記者會， VR 體驗主題特別將六堆攝影家劉安明的攝影作品、美濃畫家曾文忠的油畫作品，運用虛擬實境新媒體技術，將平面轉製成 VR 互動體驗影片，客傳會董事長陳邦畛，邀請大家來特展，戴上 VR 體驗裝置，就能瞬間回到熟悉的六堆客庄。

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▲六堆攝影家劉安明的攝影作品、美濃畫家曾文忠的油畫作品，讓人感受摸到五溝水、躍上東門樓之外，還能聞到泥土和花香、雨水的味道。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.01）

今日 VR 體驗特展邀請到客家委員會副主任委員鍾孔炤、客傳會董事黃心健、浮光童夢原創者劉安明、高雄市客家委員會前主委陳志勇、屏東縣政府及六堆各區鄉鎮長等貴賓，蒞臨現場體驗 VR 互動影片。

鍾孔炤當場穿戴 VR 五感裝置，感受除了像是穿越時空，摸到五溝水、躍上東門樓之外，還能聞到泥土和花香、雨水的味道，十分有趣。

緊接著，現場播映劉安明及曾文老師忠的預錄訪談影片，影片中，兩位老師難掩興奮地向大家介紹，自己的作品被轉換成 VR 的感動。

陳邦畛表示，這次非常榮幸將兩位大師曾文忠及劉安明的作品，透過新媒體 VR 技術，讓這個世代的孩子們，戴上 VR 裝置後，就能騎上水牛遊客庄、看村民牽豬公、五溝水洗衫，更可以登上東門樓，一覽以前六堆客庄好風光。

▲金鐘視后吳奕蓉登上講客號，在車上體驗VR特有的臨場感技術。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.01）