PChome雙11優惠拚了　「狂降破億」滿額還抽百萬購屋金

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另據PChome網路家庭行銷中心總監鐘紫瑋觀察，PChome購物26歲以下的Z世代用戶增加3成，購物時注重參與式體驗及即時滿足感；55歲以上的橘世代用戶則以日常採購主力的女性族群為主，整體新用戶數提升4成，顯然網購已成全民消費主流。
針對不同世代消費者擁有更多元的購物選擇，PChome 24h購物今年匯集多家國際品牌旗艦館，如3C家電類的Google旗艦館、Samsung旗艦館或是Dyson，同時協助超過150家在地中小企業及社創品牌線上銷售，跨業結盟設立多個專區。
看準全年最強電商採購旺季，PChome自10月25日至11月22日祭出超強優惠，其中將有9檔直播銷售節目今日起至9日每晚8時30紛推出，播出期間將釋出超殺價格、現抵折價券及獨家優惠組；此外，迎來第五年的「PChome 雙11演唱會」，將於11月10日晚上8時30分線上登場，演唱會播出期間更推出多款限時優惠夢幻逸品，並全程於官方平台直播。
除有巨星陪伴消費者狂歡度過購物夜，PChome 24h購物今年雙11也霸氣獻上總值超過200萬豪華加碼，祭出「滿額抽」、「登記抽」、「清空購物車」等11大禮遇；其中，消費滿額抽部分，由PChome 24h購物攜手信義房屋，只要消費者於10月25日至11月22日購買雙11品牌周商品，即有機會抽到百萬贊助金，助首購族圓夢。
百萬贊助金可以怎麼用？信義房屋指出，如果抽到100萬，只要12月30日前提出已簽立的不動產買賣契約書或租賃契約書正本，即可向PChome 24h購物活動頁申請兌換獎金，也就是說，可以直接當補貼購屋金之外，也可用於租金。
信義房屋舉例，樸實北漂族若要將百萬贊助金用於租金，租一年北市10坪套房，平均月租金約1.5萬元，百萬贊助金約可租5年左右，讓北漂青年5年都不必擔心房租問題；而若要作為創業使用，若以2021台灣地區房地產年鑑資料來看，新北市20坪店面，平均月租金約2.6萬元，百萬贊助金約可贊助青年創業租店面3年。
除此之外，PChome 24h購物今年雙11站上500萬種商品，狂降超過億元，「特殺11專區」天天最低1折起，更有多款111、1111、1萬1111明星商品下殺優惠；此外，自今上午11時起推出限量驚喜福箱，品類囊括美妝、3C以及家電，只需花1111元，就有機會把最高市值2.5萬的商品組合帶回家，加碼再抽任天堂Switch OLED。