氣候變遷危機緊迫　英國女王籲世界領袖齊心解決

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女王表示：「許多人盼望這場峰會帶來的深遠影響，能將你們描述為沒有放棄機會的領袖，且回應了後代子孫的號召，而這一切將載入史冊。」
「今天在座的各位都無法享受到這種行動的好處，我們沒有一個人能長生不老，但我們這麼做並非為了我們自己，而是為了我們的後代，和後代的後代。」
女王說：「如果世界污染的情形此刻還不算嚴重，那麼可以肯定的是，這種情況將在非常短的時間內變得愈來愈難以忍受。」
「我們若未能應付這項挑戰，那麼所有其他問題都將變得微不足道。」
她補充表示：「我們都沒有低估前方的挑戰，但歷史證明，各國為了共同理念團結一心時，總是有希望。」
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也發出同樣嚴正的警告。他提到當前人類對地球資源的開發，稱人類根本是在「自掘墳墓」。
但部分觀察人士已譴責各國領袖只會空談，卻拿不出實際行動。
95歲的女王是世界最年長、在位時間最長的君主。據路透社報導，女王原本要親自出席格拉斯哥的這場氣候峰會，但後來遵照醫囑休養、取消行程。
女王上個月取消若干活動，因未具體說明的疾病在醫院住了一晚，這是她多年來首次在醫院過夜；今天有人拍到她在溫莎城堡周圍開車。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101102