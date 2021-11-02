蕭美琴完成疫苗任務PO照「吃甜甜圈」 引陳宗彥俏皮留言
日前美國政府宣布再度捐贈150萬劑莫德納疫苗，並在昨（1）日抵台，我國駐美代表蕭美琴也在臉書貼出疫苗送機照，完成任務後，蕭美琴透露自己工作完成的小儀式，並PO照表示順利完成困難任務「一定要吃個甜甜圈」，更釣出指揮中心副指揮官陳宗彥回應「回台灣時，你想吃甚麼都安排」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 11:17:07
蕭美琴日前為了疫苗順利配送至台灣，前往肯塔基州路易維爾的聯邦政府特約倉庫簽收150萬劑莫德納疫苗，她表示，這次連夜凌晨工作後身體很冷，但心情很暖，感謝美國人的愛心，也利用機會參觀了疫苗倉儲配送作業。
蕭美琴說，進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜的環境，看到每天為了要提供全世界疫苗而在寒凍環境中工作好幾個小時的倉儲配送人員，更讓人體會疫苗得來不易的珍貴，也感謝世界有「善循環」，有「良善的力量」，讓台灣不孤單。
工作結束後，蕭美琴也PO出自己吃甜甜圈的照片，表示「面對需克服難關且複雜的任務時，當順利完成一定要吃個甜甜圈，呈現圓圓滿滿的感恩」；不少議員、立委都留言辛苦了，更釣出陳宗彥俏皮回應「回台灣時，你想吃甚麼都安排。」（編輯：孫唯容）