綠營青年巷弄宣講公投　6青年部主任同台挺「4個不同意」

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蔡沐霖說，青年部前主任們也都有最基層經驗，這樣的傳承性就是青年部最重要的目標。過去1年2個月的國務青培訓都在進行，接下來剩下6周半的時間，會讓國務青們組成一個個團隊，從北到南，中部、東部、離島都希望能夠有街頭宣講活動，希望能夠走出投溫層，讓改變更有力。
吳濬彥說，台灣民主發展至今，是好幾代人打拼過來，過去沒辦法選舉、公投、罷免，現在透過一些制度修正，台灣人漸漸有保護自己的權力，但很遺憾國民黨用這樣的工具進行操弄、製造社會對立推動各種公投題目。這些題目都關係到台灣20年後、50年後的發展，希望大家可以更理性地為台灣的未來思考，並再思考後做決定。
顏若芳表示，12月18日的公投不是對人或對政黨的信任投票，而是對未來發展很重要的里程碑，台灣要永續，就不要核四，要讓台灣走向國際，這是執政黨要與人民溝通的。不只所有鄉親好朋友來聽說明會，希望台灣年輕朋友一起站出來，告訴大家這場公投對台灣非常重要，以「4個不同意」傳達台灣走向國際的想法。
何孟樺則說，自己擔任青年部主任的任期內，剛好遇到2018年公投綁大選，當時很多人抱怨排很久、邊投票邊開票，希望以後不要再看到。她也說，對於在台灣重要時刻願意站出來，不管從國外回來或是買車票的青年朋友，在過去都讓很多國外朋友感到印象深刻，這次關於台灣未來的重要議題，希望大家一起努力，在場的青年不前主任們也會與現在的青年部團隊一起努力，來跟社會溝通。
王閔生表示，重啟核四會讓年輕人面對輻射汙染，反對三接讓年輕人未來沒有永續綠能，公投綁大選會讓未來選舉更加混亂，反美豬會讓年輕人面對台灣經濟無法走出去的困境，希望所有年輕世代朋友大家共同出來討論，並在12月18日投下4個不同意票，這是替自己的未來投票。
阮昭雄也說，自己在2001年時擔任青年部主任。今天他去跟一位年輕醫師碰面，醫師跟他講，4個公投乍看似是而非，但仔細想其實毫無道理，反對的人應該要直球對決。因此民進黨青年部呼籲年輕朋友，不管從網路到馬路，大家都要共同響應，未來還需要更多論述跟宣傳，盼大家一起響應，為台灣的未來立下更好基礎。