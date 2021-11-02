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綠營青年巷弄宣講公投　6青年部主任同台挺「4個不同意」

▲吳濬彥（左起）、何孟樺、阮昭雄、蔡沐霖、王閔生、顏若芳先後擔任民進黨青年部主任，此次合體宣示將啟動「進擊！國務青」全國街講行動，宣傳1218公投投下4個不同意。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
▲吳濬彥（左起）、何孟樺、阮昭雄、蔡沐霖、王閔生、顏若芳先後擔任民進黨青年部主任，此次合體宣示將啟動「進擊！國務青」全國街講行動，宣傳1218公投投下4個不同意。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-02 14:44:30

民進黨青年部今（2）日舉行「進擊！國務青」全國街講行動啟動記者會，會中青年部主任蔡沐霖、青年部前主任阮昭雄、王閔生、何孟樺、顏若芳與吳濬彥、青年部「國務青」青年幹部一同呼籲年底公投投下「4個不同意」，讓台灣更有力。蔡沐霖表示，接下來剩下6周半的時間，會讓國務青們組成一個個團隊，從北到南，中部、東部、離島都希望能夠有街頭宣講活動，希望誠懇與大家分析公投的利弊，讓大家投下4個不同意票。

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▲民進黨青年部召開「進擊！國務青」全國街講行動啟動記者會（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
▲民進黨青年部召開「進擊！國務青」全國街講行動啟動記者會（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
蔡沐霖說，面對公投，民進黨必須要從街頭開始，此次的每一個公投案都會對年輕世代產生深遠影響，過去或許說明還可以有繼續加強的地方，現在希望能夠在基層一步一腳印，非常誠懇互動性地跟大家分析，讓大家認同進而投下4個不同意票。

蔡沐霖說，青年部前主任們也都有最基層經驗，這樣的傳承性就是青年部最重要的目標。過去1年2個月的國務青培訓都在進行，接下來剩下6周半的時間，會讓國務青們組成一個個團隊，從北到南，中部、東部、離島都希望能夠有街頭宣講活動，希望能夠走出投溫層，讓改變更有力。

吳濬彥說，台灣民主發展至今，是好幾代人打拼過來，過去沒辦法選舉、公投、罷免，現在透過一些制度修正，台灣人漸漸有保護自己的權力，但很遺憾國民黨用這樣的工具進行操弄、製造社會對立推動各種公投題目。這些題目都關係到台灣20年後、50年後的發展，希望大家可以更理性地為台灣的未來思考，並再思考後做決定。

顏若芳表示，12月18日的公投不是對人或對政黨的信任投票，而是對未來發展很重要的里程碑，台灣要永續，就不要核四，要讓台灣走向國際，這是執政黨要與人民溝通的。不只所有鄉親好朋友來聽說明會，希望台灣年輕朋友一起站出來，告訴大家這場公投對台灣非常重要，以「4個不同意」傳達台灣走向國際的想法。

何孟樺則說，自己擔任青年部主任的任期內，剛好遇到2018年公投綁大選，當時很多人抱怨排很久、邊投票邊開票，希望以後不要再看到。她也說，對於在台灣重要時刻願意站出來，不管從國外回來或是買車票的青年朋友，在過去都讓很多國外朋友感到印象深刻，這次關於台灣未來的重要議題，希望大家一起努力，在場的青年不前主任們也會與現在的青年部團隊一起努力，來跟社會溝通。

王閔生表示，重啟核四會讓年輕人面對輻射汙染，反對三接讓年輕人未來沒有永續綠能，公投綁大選會讓未來選舉更加混亂，反美豬會讓年輕人面對台灣經濟無法走出去的困境，希望所有年輕世代朋友大家共同出來討論，並在12月18日投下4個不同意票，這是替自己的未來投票。

阮昭雄也說，自己在2001年時擔任青年部主任。今天他去跟一位年輕醫師碰面，醫師跟他講，4個公投乍看似是而非，但仔細想其實毫無道理，反對的人應該要直球對決。因此民進黨青年部呼籲年輕朋友，不管從網路到馬路，大家都要共同響應，未來還需要更多論述跟宣傳，盼大家一起響應，為台灣的未來立下更好基礎。

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