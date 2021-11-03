今起東北風稍減弱　北、東部有零星小雨

中央氣象局表示，今（3）日東北風持續影響台灣，但強度較昨稍微減弱，偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地低溫約在20到22度，桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約在24至26度，體感舒適至稍涼，其他地區高溫27到31度，但要注意日夜溫差較大。
編輯中心／綜合報導
2021-11-03 06:39:42｜2021-11-03 06:40:39
氣象局表示，由於華南有些微水氣移入，北部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；氣象局指出，雖東北風稍減弱但整體仍強，桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，提醒民眾於海邊活動請留意安全。
隨著北方高壓自明天起東移出海，氣象局稱連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近由偏東風漸轉為偏南風，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭、花連沿海附近有局部較大雨勢發生的機率。
氣象局預估，下周將有一波冷空氣南下，且在後期有進一步增強的趨勢，最冷時間點落在10日清晨，北部低溫下探14度，恐達冷氣團等級，但預報仍有不確定性，強度仍有待觀察。（編輯：林莞茜）