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彭帥核彈級爆料！微博秒被「連根拔起」　遭陸網全面消失

▲ 中國女子職業網球名將彭帥。（圖／資料照）
▲ 中國女子職業網球名將彭帥。（圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 10:32:12

中國女子職業網球名將彭帥昨（2）日深夜在微博發文，控訴中國前總理張高麗多次逼迫她發生性行為，甚至連張的妻子康潔都知情，震撼彈一投下立馬引爆網友熱議，沒想到幾小時後，不只該篇微博貼文被刪，連任何彭帥的微博、微博超話以及關鍵字討論等都被刪得一乾二淨，包含南韓連續劇「總理與我」也慘遭影音平台火速下架。 

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▲ 中國女子雙打網球名將彭帥。（圖／資料照）
▲ 彭帥的微博遭到刪除。（圖／翻攝自微博）
彭帥昨日深夜在微博貼文爆料，張高麗7年前就曾和她發生過性關係，當時張高麗成為常委去北京後，就沒有再聯繫過她，沒想到在2、3年前張高麗與妻子康潔再度約彭帥打球、邀請至兩人家中，竟是再度逼迫她發生性關係，隨即又一樣失去聯繫，令她感到心灰意冷。 

▲ 中國女子雙打網球名將彭帥。（圖／資料照）
▲ 微博上只要提到敏感關鍵字，就會遭到官方刪除。（圖／翻攝自微博）

▲ 中國女子雙打網球名將彭帥。（圖／資料照）
▲ 不少網友以「melon」、「tennis」等隱晦方式討論。（圖／翻攝自微博）
消息一爆出，立即引起大量網友討論，不少人半夜爬起來吃瓜，沒想到幾小時後彭帥的千字爆料文卻消失在大眾眼前，甚至彭帥的微博帳號、微博超話等都被刪除得一乾二凈。 

除此之外，連關鍵字「網球」、「吃瓜」都無法搜尋到有關彭帥的任何一篇貼文，網友們只好紛紛以「melon」、「tennis」等英文關鍵字的隱晦方式來討論，不只如此，南韓由潤娥和李凡秀主演的2013年韓劇《總理與我》在中國影音平台「豆瓣」中，相關資訊與介紹皆被清空，不過，另一個中國影音平台「騰訊視頻」則還留有介紹頁面。 （編輯：賴禹妡）

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