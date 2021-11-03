彭帥與中國高官張高麗爆不倫！胡采蘋：這就是「潛規則」
中國女子職業網球運動員彭帥，昨（2）日深夜在微博發文，自爆曾與中國前副總理張高麗發生性關係，並控訴對方玩玩就消失，且張高麗的妻子康潔也知情，消息一出，震驚各界。對此，財經網紅胡采蘋就發文，指出「好幾個央視主播都有這種傳聞，這就是潛規則」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 10:42:00
胡采蘋在臉書粉專《Emmy追劇時間》發文，表示像彭帥這樣的遭遇，她聽說的就不知道有多少，「好幾個央視主播都有這種傳聞，有些順利結婚了，這就是潛規則」，一開始都是接近性侵的開場，然後變成女友，因為女方也不可能有其他的選擇。
胡采蘋接著說，結了婚的女人，就會有另一個版本的恐怖故事，男方是怎麼千方百計弄死元配，有人被氣得得了癌症，有的甚至有毒殺傳聞，主播才順利上位。彭帥說張高麗的老婆康潔好像甄嬛傳的皇后，但現實中也有甄嬛逆襲皇后成功的故事。
「大部分女友都知道要拿錢」，胡采蘋說，也有一些女友最後變成官員貪污的白手套、帳房，還有很多人會跟張高麗的老婆一樣幫忙拉皮條，約同事出來，在門外把風，門內發生性侵案，「真的不要以為男人結婚了帶你認識他太太就是安全的情況，這種情況能出的事情才大，台商也很多這樣的」。
她認為，彭帥真的太單純了，竟然付出了真感情，大部分人都知道拿錢拿房子拿車子，但是她竟然只是希望自己不要被拋棄，被「玩玩想不要就不要了」，這倒是莫名的動人，「我想彭帥真的是一分錢也沒拿過的，因為很多官員落馬，都是那個捲進他貪污事務的女友舉報的」。（編輯：郭佩蓉）