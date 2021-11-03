趙天麟揪「台灣有力青年團」 全台宣講公投「4不同意」
年底公投將至，民進黨立委趙天麟號召高雄青年朋友，組成「台灣有力應援團」，將深入全台各地宣講，盼讓民眾了解公投內容，進而投下「4個不同意」。趙天麟表示，這些都是台灣最年輕的聲音，願意站出來讓他很感動，無論是南部、北部，甚至離島，只要有邀約，青年朋友都願意到場宣講。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-03 10:48:19｜2021-11-03 10:52:04
年底公投將至，趙天麟號召高雄青年朋友，組成「台灣有力應援團」，將針對萊豬、核四、藻礁、公投綁大選等4大公投案進行宣講，盼讓民眾瞭解各公投案的來龍去脈，並在12月18日投下4張不同意票。
趙天麟說，「台灣有力應援團」成員都是7、8、9年級生，是台灣最年輕的聲音，願意站出來宣講讓人很感動。
趙天麟表示，歡迎地方上準備宣講的夥伴來發「台灣有力應援團」通告，不管北部、南部、離島、網路上，只要是表達4個不同意的心聲的邀約，團員都願意加入。趙也預告，「台灣有力應援團」明天就會投入台北市議員阮昭雄在地方的公投快送活動。
趙天麟也提到，本月15日18時在高雄市新興區的公投宣講活動，「台灣有力應援團」也會參與，「我表達我的感謝之意，大家辛苦了，繼續加油」。
「台灣有力應援團」團員林映廷表示，取名為「台灣有力應援團」，除了是呼應公投「4個不同意」的口號外，「有力」也有台語「有你」的意思。團員們自發性響應趙天麟號召，大家有不同學經歷，但都熱愛台灣這片土地。
林映廷說，未來計畫投入小型宣講，還有更貼近民眾的街頭宣講，讓大家了解公投4大議題，也歡迎所有對公投有熱忱的大家一起加入。