開店慶、週年慶齊登場 低門檻高回饋、線上線下都能買
各大百貨週年慶陸續展開，高雄全新購物中心「義享時尚廣場」即日起至11月21日規劃「超級開店慶」，業者強調祭出超越週年慶等級最高達23%的贈獎回饋。新光三越高雄左營店「11週年慶」11月11日至12月5日登場，主打五倍券、高雄券雙券合一超高回饋；西門、左營雙店同慶推百項爆款化妝品組合限時獨家搶購；同時還有摘星美食線上購等，讓消費者線上線下都能回饋。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-03 13:14:41
義享時尚廣場長達25天的超級開店慶，串聯全館逾300大品牌，同時與7大銀行攜手合作，聯合推出全館3折起的折扣優惠；並結合義享會員卡與聯名卡，祭出高達23%電子商品禮券的贈獎回饋。此外，為了寵愛義享卡會員，每週有高低檻的消費來店禮和滿額禮贈品兌換。而戶外逢週末則舉辦大型表演及市集活動，包括南部獨家餐飲品牌問鼎川劇臉秀、人氣街頭藝人等超過20場的精彩演出；另有迷你特攻隊藝人見面會、以及與高雄在地雄店市集和掌門精釀聯手舉辦的快閃美食等。
禮券回饋方面，義享時尚廣場主打「低門檻、高回饋」，即日起至11月14日義享會員卡於全館指定櫃位消費滿3,000元送300元電子商品券；刷義享天地聯名卡，限量加碼400元電子商品券；另有精品、大家電、3C、床墊指定櫃消費滿千送百回饋；而餐飲指定櫃位，則有單筆滿500元送100元抵用金的活動。此外，扣會員點數10點還可獲得乙次抽獎機會，有機會入住五星級高雄萬豪酒店。
新光三越高雄左營店除了化妝品、全館等指定專櫃推出滿千送百實質回饋。週年慶期間還規劃「振興五倍券x高雄券」雙券合一，持紙本振興五倍券當日消費滿5,000元，即可兌換高雄獨家加碼的高雄券1,000元，更推出百項夯品持振興五倍券獨享加碼優惠活動。也首次與新光三越台南西門店同慶，推出史上最划算化妝品組合。
新光三越APP線上週年慶，星級美食與線上百貨隨時隨地都能買，像是點點心、添好運、了凡油雞等，會員們透過APP就能輕鬆享用王牌美食。百貨也企劃六大達人帶貨推薦，由店長洪吉峰領軍，為消費者嚴選年度必買發燒商品，其中，潮美食館有榮獲台中伴手禮金獎的「歐客佬精品咖啡」，以及全台巡迴高雄首站、蟬聯5年東京人氣第一名的伴手禮「楓糖男孩」等；生活品味家則首推美型智能家電-飛利浦健康氣炸鍋高規版，外形美觀，全新去油技術專門設計，美味升級。