▲ 勞斯萊斯 Black Badge Ghost 全球發表

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目前，勞斯萊斯汽車 Black Badge 系列占勞斯萊斯全球定制需求的 27% 以上。車子內裝的「無限」符號此前曾在麥爾肯·坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbell）創紀錄的勞斯萊斯藍鳥 K3（Blue Bird K3）快艇上出現。為體現品牌對卓越性能的不懈追求，勞斯萊斯設計師因此提議將這一無限標識用於所有Black Badge車型之上。2016年，勞斯萊斯汽車以Wraith和Ghost開啟了Black Badge首發，2017年， Black Badge Dawn 上市，2019 年，勞斯萊斯又推出了 Black Badge Cullinan。如今，擁有技術最為先進的勞斯萊斯 Black Badge 車型，Black Badge Ghost又再次問世。
成就不凡的烤漆工藝，打造最特殊獨一無二的 Black Badge 車漆
全新 Ghost 自上市以來，成為勞斯萊斯品牌史上最為暢銷的車型之一，全球訂單量超過 3,500 台，又以亞太地區為最大宗。雖然勞斯萊斯客戶可在品牌 44,000 種配色中自由選擇或自行創造出一款獨一無二的 Bespoke 高級定制色，但是，絕大部分訂購這款 Black Badge Ghost 的車主都選擇了標誌性黑色為大宗。為打造這款顏色最為深邃的黑色，在烘乾之前，勞斯萊斯先將 100lbs（45kg）的霧化塗料噴在帶靜電的白色車身之上，塗上兩層清漆，之後再由四名勞斯萊斯巧匠構成的噴塗團隊進行手工拋光，最終形成品牌標誌性的高光鋼琴黑色。
整個操作過程持續三至五小時，遠超量產車型的工藝要求，深邃的黑色表面堪比一塊完美的畫布，與勞斯萊斯手繪腰線（Coachline）形成鮮明對比，塑造出極具勞斯萊斯家族特色的Black Badge「玄霓」之美。
全新打造的 Bespoke Black Badge 碳纖維輪框，呈現足下細節之美
勞斯萊斯 Black Badge Ghost 的外觀設計還包括 Bespoke 高級定制的 21 吋複合輪框。該輪框延續了 Black Badge 風格，並打造了 Black Badge Ghost 專屬設計，每個輪輻均由位於三軸之上的22片碳纖維組成，每片碳纖維在輪輻外邊緣向後折，共形成 44 片碳纖維，以提升強度。3D 鍛造的輪框由航空級鈦金屬緊固與輪輻連接，並飾有勞斯萊斯標誌性的懸浮輪框蓋，確保雙R標誌始終垂直於地面。車輪採用淺色漆噴塗以保護飾面。與此同時，仍然可觀察到這款車框先進獨特的碳纖維結構。
打造完美內飾，堅持匠人手作的細膩與溫度
內飾材質的應用也可謂是 Ghost 以約馭博設計理念的完美寫照。勞斯萊斯的工匠們採用先進精細的編織技藝，在碳纖維和金屬纖維織料上織出鑽石菱紋，盡情彰顯 Black Badge Ghost 最獨特年輕潮流之美。Black Badge Ghost 內飾襯底採用多層實木，內飾頂層表面先用黑色鋪墊，之後再墊上科技纖維層。內飾織料採用樹脂鍍層碳纖維和撞色金屬鍍層織線，手工編織為鑽石菱形圖紋，渾然一體。為保證飾面光滑平整，所有部件需經過一小時的 100 攝氏度高溫處理，再進行噴砂，預處理過後進行六層噴漆，手工打磨拋光後再進行組裝。
勞斯萊斯設計團隊的美學專家們通過減低金屬部件的亮度，進一步凸顯 Black Badge Ghost 的至臻之美。通過物理氣相沉積（這是少數保證色彩經久不衰、久用不褪的金屬上色技法之一），將儀錶板及後座出風口進行深化處理。Black Badge Ghost 的車內鐘錶指針尖端及 12、3、6 和 9 點鐘的數位顯示採用暗色鍍鉻裝飾，打造出極具簡練之美的車內鐘錶。
鐘錶兩側為全新 Ghost 獨有的創新設計—星光飾板，採用 850 顆點點繁星環繞著散發幽幽光芒的無限標識，星光飾板位於副駕駛一側，下方安裝 152 支 LED 燈源可點亮星光飾板，內飾燈光關閉時星空與標識完全隱形。其色調與車內鐘錶和儀錶照明和諧一致，而為保證標識光源均勻，LED 燈源採用厚度為 2 毫米的光導，表面配有逾 9 萬個鐳射蝕刻點，不僅保證標識被均勻點亮，更模擬星空閃爍的效果，視線所及點點繁星，與星光頂篷遙相呼應。
更為精進的底盤設定，完美無瑕的車輛工程
Black Badge Ghost 車輛工程的卓越得益于勞斯萊斯奢華架構車載平台（Architecture of Luxury）的應用。勞斯萊斯專屬全鋁平台架構在勞斯萊斯 Phantom 八代中首次應用，其車身結構不僅強度高，而且靈活性和可擴展性強。因而 Ghost 能夠配備四輪驅動、全輪轉向和屢次獲獎的平面懸架系統（Planar Suspension），也確保了勞斯萊斯 Black Badge 非凡工程品質的全面升級，例如搭載更為靈活精準的空氣彈簧，可更好地在高速過彎時防止車身側傾。
Black Badge Ghost 搭載勞斯萊斯著名 6.75 升雙渦輪增壓 V12 引擎，標誌性動力系統更可額外增加 29 馬力，將總功率提升至600匹馬力。駕駛者如需體驗只需一個檔位，扭矩便可提升 50 牛/米，峰值扭矩高達 900 牛/米，更顯澎湃動力。Black Badge Ghost 採用全新排氣系統，引擎動力輸出大大加強，聲效厚重雄渾。開啟運動模式後，車輛可在僅 1600rpm 的轉速下提供 900 牛/米的峰值扭矩，換檔速度提升 50%。Black Badge Ghost 的煞車系統亦同步調整，煞車咬合點提高，踏板行程縮短。為了 Black Badge Ghost，勞斯萊斯還特別準備了一系列前衛動感的全新煞車卡鉗塗裝配色。
全新 Black Badge Ghost 的登場補足了 Black Badge 車系家族的最後一塊拼圖，益彰顯了勞斯萊斯汽車所追求的年輕潮流也並非一昧的追隨既定模式，打造最獨特且個性化的勞斯萊斯汽車才是品牌推出 Black Badge 車系的宗旨。