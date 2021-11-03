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Nissan Sentra「黑帶魅力版」81.4 萬限量 300 輛上市！邀柔道男神楊勇緯代言

▲ Nissan Sentra「黑帶魅力版」81.4 萬限量 300 輛上市！邀柔道男神楊勇緯代言
▲ Nissan Sentra「黑帶魅力版」81.4 萬限量 300 輛上市！邀柔道男神楊勇緯代言

2GameSome - 有車賞

2021-11-03 15:25:00

Nissan Sentra 改款上市一年銷售破萬台。裕隆日產特別邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任 Sentra年度代言人，並推出 Sentra「黑帶魅力版」回饋消費者，外觀設計與內裝升級不加價限量 300 台，建議售價 81.4 萬元，享舊換新 76.4 萬元起優惠價。自即日起至 2021 年 11 月 30 日止，購車即享「Nissan 烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐帶回家，再享「5 千元現金或振興券升級 4 萬配件金」、「高額分期 0 利率」、「舊換新 5 萬元優先領」及「68 無限里程延長保固」等好禮。

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Nissan Sentra「黑帶魅力版」限量 300 台上市  配備升級不加價

Sentra「黑帶魅力版」外觀設計以雙色類敞篷車頂，搭配鏡面黑化的前後保桿飾條、鏡面黑化鋁圈及鏡面黑化水箱護罩，強化整體車身風格；內裝升級安全性電子智慧後視鏡、個性風格的橘黑 Two Tone 內裝設計及炫彩七彩氣氛燈。

奧運柔道男神楊勇緯「王者之風」代言

為呼應車主對 Sentra 的肯定，裕隆日產以省油王、安全王、顏值王做為新的廣宣與產品訴求，並且特別邀請奧運柔道銀牌得主楊勇緯為 Sentra 的年度代言人。楊勇緯的年輕帥氣、柔道訴求的借力使力、以柔克剛的技法，與 Sentra 的產品特點不謀而合，期望透過楊勇緯的詮釋，更能精準、明確傳達給消費者。

再享 Nissan 烹派豪禮購車優惠

Nissan 為感謝廣大車主長期支持與愛護並響應政府振興政策，於歲末時節限時推出「Nissan 烹派豪禮」購車優惠專案，自即日起至 11 月 30 日止，凡入主 Nissan Sentra 黑帶魅力版，即贈 SHARP Healsio 水波爐乙台，再享「5 千元現金或振興券升級 4 萬配件金」、「高額分期 0 利率」、「舊換新 5 萬元優先領」，及「68 無限里程延長保固」等好禮。

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