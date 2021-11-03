台灣保時捷與台灣奧迪開啟優化充電服務！東部快充站雙邊車主可共用
台灣保時捷今日宣布將與姊妹品牌台灣奧迪共同啟動一項試驗性計畫，提升整體充電操作與體驗，以及充電站使用率。此項試驗性計畫將於台灣東部實施。意即保時捷位於花蓮縣吉安鄉新天堂樂園的高速充電站也可同步開放給台灣奧迪車主使用，增加雙方電動車車主用車便利，也可增加收集數據基數，作為未來充電操作與體驗優化之用。
2GameSome - 有車賞
2021-11-03 15:25:00
2020 年底，台灣保時捷在 Taycan 上市之前便積極於全台佈建充電設施，並繼續與經銷商和合作夥伴打造綿密的充電網絡，強化台灣東部的充電網絡是台灣保時捷重要的目標之一。台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann表示：「很高興有更多志同道合的夥伴加入，攜手完善台灣電動車充電基礎設施，因為台灣保時捷最重要的任務之一，就是確保車主在全台灣都能享受到優質、便捷的電動車駕駛體驗。」
目前，除了目的地充電站（Destination Charging）構成的綿密充電網路，共 34 個據點以外，台灣保時捷亦在全台建造了8個高速充電站（Turbo Charging Stations），並持續打造每個充電站距離不超過 150km 的高速充電網路，確保長途旅行更加安心。