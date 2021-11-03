COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

雙11殺很大！蝦皮祭1元起標千萬宅　樂天推3C下殺5折起

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、千萬新家1元起標。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、千萬新家1元起標。（圖／蝦皮購物提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-03 17:17:44｜2021-11-03 17:24:16

電商年度盛事「雙11」即將到來，各家無不祭出多重優惠搶攻商機。電商業者蝦皮購物、台灣樂天市場今（3）同時舉行記者會，同步宣布雙11活動熱烈開跑。其中，蝦皮祭出11張全站0元免運券、商城史上超殺8折券等超狂優惠，也以3間「千萬新家1元起標」搶佔消費者目光焦點。而樂天於雙 11 期間推出高單價專櫃品及3C熱門話題商品折扣，如Dyson 吸塵器、iPhone 13 Pro Max 256G全面下殺 5 折起，同時再推 12 大品牌每日站上全商品輪番下殺 5 折起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「11.11最強購物節」作為蝦皮購物年度最大購物季，11日活動當日不只精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，隨著氣溫降低準備入冬，更與海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等六家火鍋名店推出人氣商品5折起。蝦皮購物更集結站上年度熱賣的商品，打造最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒，包含蘋果新機年度禮盒、Switch 年度禮盒當日下殺1萬1111元。

就怕民眾雙11搶不夠，蝦皮購物推出商城超殺8折券，即日起開放預先領券，可在11日凌晨0至2點使用，最高現折2000元。其中，原價2萬5900元的Apple iPhone 13 128G搭配8折券最低價只要2萬3900元；居家打掃神器Dyson V11無線吸塵器現省1萬元，1萬4900元就能輕鬆入手。

另外，蝦皮精選全年齡層用戶都喜愛的熱門商品，祭出品牌接力殺11元起，包含雅詩蘭黛年輕金三角，內含空空賞常勝軍小棕瓶50ml原價5400元限時特價只要1111元、快車肉乾超級肉乾霸王超值下殺11元等。

隨著天氣轉涼，蝦皮購物攜手海底撈、太和殿、麻膳堂、滿堂紅、錢都、湊一鍋等六大火鍋名店祭出人氣套餐最低5折起；人氣美食再加碼，萊爾富奇多雞汁玉米隨口脆即享券、麥當勞蛋捲冰淇淋即享券11月11日當日通通只要1元。

整體來說，蝦皮購物針對雙11優惠也五大重點，首先是人人享有11張全站0元免運券，指定店家再加碼領；第二是共3間千萬新家超狂1元起標；第三重則是史上超殺8折券，最高折抵2000元；優惠第四重是名店火鍋最低5折起；最後，則是11日品牌整點限時接力殺最低11元。

▲台灣樂天市場今（3）也宣布，於雙 11 期間推出高單價專櫃品及3C熱門話題商品折扣。（圖／台灣樂天市場提供）
▲台灣樂天市場今（3）也宣布，於雙 11 期間推出高單價專櫃品及3C熱門話題商品折扣。（圖／台灣樂天市場提供）
另一方面，台灣樂天市場今也宣布，於雙 11 期間推出高單價專櫃品及3C熱門話題商品折扣，如雅詩蘭黛、蘭蔻、品木宣言等最低下殺 3 折，Dyson 吸塵器、iPhone 13 Pro Max 256G、Apple MacBook Air M1全面下殺 5 折起，同時再推 12 大品牌包括愛買、廣三SOGO 每日站上全商品輪番下殺 5 折起，全站滿 499 元享免運。

另外，國內旅遊成為國人無法出國的休閒新常態，而露營就是受到民眾歡迎的旅遊型態之一。樂天市場站上提供豐富露營及戶外用品以及超高優惠，如戶外露營餐桌下殺 4 折，其他單品如單人帳篷、戶外保冰桶、行動免治馬桶、戶外投影機皆可在樂天市場一站購足。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀