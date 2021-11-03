雙11殺很大！蝦皮祭1元起標千萬宅　樂天推3C下殺5折起

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就怕民眾雙11搶不夠，蝦皮購物推出商城超殺8折券，即日起開放預先領券，可在11日凌晨0至2點使用，最高現折2000元。其中，原價2萬5900元的Apple iPhone 13 128G搭配8折券最低價只要2萬3900元；居家打掃神器Dyson V11無線吸塵器現省1萬元，1萬4900元就能輕鬆入手。
另外，蝦皮精選全年齡層用戶都喜愛的熱門商品，祭出品牌接力殺11元起，包含雅詩蘭黛年輕金三角，內含空空賞常勝軍小棕瓶50ml原價5400元限時特價只要1111元、快車肉乾超級肉乾霸王超值下殺11元等。
隨著天氣轉涼，蝦皮購物攜手海底撈、太和殿、麻膳堂、滿堂紅、錢都、湊一鍋等六大火鍋名店祭出人氣套餐最低5折起；人氣美食再加碼，萊爾富奇多雞汁玉米隨口脆即享券、麥當勞蛋捲冰淇淋即享券11月11日當日通通只要1元。
整體來說，蝦皮購物針對雙11優惠也五大重點，首先是人人享有11張全站0元免運券，指定店家再加碼領；第二是共3間千萬新家超狂1元起標；第三重則是史上超殺8折券，最高折抵2000元；優惠第四重是名店火鍋最低5折起；最後，則是11日品牌整點限時接力殺最低11元。
另一方面，台灣樂天市場今也宣布，於雙 11 期間推出高單價專櫃品及3C熱門話題商品折扣，如雅詩蘭黛、蘭蔻、品木宣言等最低下殺 3 折，Dyson 吸塵器、iPhone 13 Pro Max 256G、Apple MacBook Air M1全面下殺 5 折起，同時再推 12 大品牌包括愛買、廣三SOGO 每日站上全商品輪番下殺 5 折起，全站滿 499 元享免運。
另外，國內旅遊成為國人無法出國的休閒新常態，而露營就是受到民眾歡迎的旅遊型態之一。樂天市場站上提供豐富露營及戶外用品以及超高優惠，如戶外露營餐桌下殺 4 折，其他單品如單人帳篷、戶外保冰桶、行動免治馬桶、戶外投影機皆可在樂天市場一站購足。