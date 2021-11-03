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誤打過期流感疫苗　疾管署即請各地確認銷毀屆期品

▲新竹縣日前4位幼童被接種了過期的流感疫苗，疾管署回應表示已立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗全數完成銷毀。（示意圖／取自pixabay）
▲新竹縣日前4位幼童被接種了過期的流感疫苗，疾管署回應表示已立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗全數完成銷毀。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-11-03 23:17:24

（中央社記者陳婕翎台北3日電）新竹縣一家衛生所日前不慎將已屆有效期2個月的流感疫苗接種在4名幼童身上。疾管署今天晚間表示，4名幼兒健康情形均良好，已立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗全數完成銷毀。

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衛福部疾病管制署今天晚間10時半緊急發布新聞稿，說明新竹縣某衛生所發生4名幼兒接種過期流感疫苗一事。疾管署表示，新竹縣政府衛生局已於第一時間了解，也與幼兒家長聯繫說明並進行健康情形追蹤關懷

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，前一個流感季未使用完畢的疫苗，若依照正常流程應回收至衛生局處理掉，直呼「錯打去年剩下的流感疫苗不合理。」

黃高彬說，由於流感疫苗每年選株都不一樣，打到前一個流感季的疫苗保護力一定會受影響，所以遭誤打的民眾才需要在接種後14天再補打一針，確保打到世界衛生組織（WHO）預判今年度流行病毒株的疫苗。

除保護力較差，黃高彬表示，若去年度疫苗變質還可能有害健康，幸好流感疫苗為次單位疫苗，即使過期也不易變質，若接種後30分鐘內，沒有特殊反應，就不用過度擔心。過期流感疫苗仍然可能因保存不好變質，較容易出現的問題是施打部位明顯腫痛、皮膚潰爛。

疾管署說明，經初步調查，該衛生所因將已屆期尚未銷毀的109年度流感疫苗誤認為110年度流感疫苗而接種於該些幼兒，於10月14日當日接種結束後經盤點時發現，衛生所第一時間已連繫幼兒家長說明，及每日健康追蹤關懷連續14天，迄今幼兒健康情形均良好。

另外，疾管署表示，目前已有2名幼兒補接種流感疫苗，其餘2名幼兒已排定接種日，將持續進行追蹤該些幼兒接種反應至少2週，以及主動關切並因應家長需求。

疾管署表示，依規定屆期疫苗應儘速銷毀，倘無法立即銷毀，合約院所應將已屆期疫苗明顯標示並與未屆期疫苗分開存放，避免誤用；接種前，應落實三讀五對。

此外，疾管署也說，為強化疫苗管理，除立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，也加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件追蹤關懷及提供必要協助相關處理流程，維護民眾接種安全。（編輯：陳政偉）1101103

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