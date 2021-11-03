誤打過期流感疫苗　疾管署即請各地確認銷毀屆期品

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衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，前一個流感季未使用完畢的疫苗，若依照正常流程應回收至衛生局處理掉，直呼「錯打去年剩下的流感疫苗不合理。」
黃高彬說，由於流感疫苗每年選株都不一樣，打到前一個流感季的疫苗保護力一定會受影響，所以遭誤打的民眾才需要在接種後14天再補打一針，確保打到世界衛生組織（WHO）預判今年度流行病毒株的疫苗。
除保護力較差，黃高彬表示，若去年度疫苗變質還可能有害健康，幸好流感疫苗為次單位疫苗，即使過期也不易變質，若接種後30分鐘內，沒有特殊反應，就不用過度擔心。過期流感疫苗仍然可能因保存不好變質，較容易出現的問題是施打部位明顯腫痛、皮膚潰爛。
疾管署說明，經初步調查，該衛生所因將已屆期尚未銷毀的109年度流感疫苗誤認為110年度流感疫苗而接種於該些幼兒，於10月14日當日接種結束後經盤點時發現，衛生所第一時間已連繫幼兒家長說明，及每日健康追蹤關懷連續14天，迄今幼兒健康情形均良好。
另外，疾管署表示，目前已有2名幼兒補接種流感疫苗，其餘2名幼兒已排定接種日，將持續進行追蹤該些幼兒接種反應至少2週，以及主動關切並因應家長需求。
疾管署表示，依規定屆期疫苗應儘速銷毀，倘無法立即銷毀，合約院所應將已屆期疫苗明顯標示並與未屆期疫苗分開存放，避免誤用；接種前，應落實三讀五對。
此外，疾管署也說，為強化疫苗管理，除立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，也加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件追蹤關懷及提供必要協助相關處理流程，維護民眾接種安全。（編輯：陳政偉）1101103